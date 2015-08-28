Pentagon Sözcüsü: Herhangi bir gün veya saat vermiyorum ama Türk uçakları IŞİD'e müdahale edecek

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jeff Davis, Türk uçaklarının IŞİD'e karşı mücadelede hava saldırılarına katılacağı zamana ilişkin olarak, "Çok kısa zamanda, herhangi bir gün veya saat vermiyorum ama çok yakında" dedi.

Sözcü Davis, Pentagon'da düzenlediği basın toplantısında, ABD ile Türkiye arasında IŞİD'e karşı verilen mücadelede varılan anlaşmaya ilişkin soruları yanıtladı. İmzaların atılmasının ardından Türk uçaklarının hava saldırılarına ne zaman katılacağına yönelik soruya Davis, "Çok kısa zamanda, herhangi bir gün veya saat vermiyorum ama çok yakında" yanıtını verdi.

Radikal'de yer alan habere göre Davis, Türkiye'nin koalisyonun hava saldırılarına dahil olmasının daha fazla hedefleri vurabilmelerine, daha fazla uçuşlar yapabilmelerine imkan sağlayacağının altını çizdi.

Hava saldırılarında sadece Suriye ve Irak'taki IŞİD noktalarının hedef alınacağını ve Türkiye'nin de bunun bir parçası olmayı kabul ettiğini vurgulayan Davis, Türkiye'nin terör örgütü PKK 'ya yönelik hava saldırılarında ise havada uçuşların çakışmasını önlemek için kendilerini önceden haberdar ettiklerini kaydetti.