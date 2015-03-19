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Dünya

Pentagon: Somali'deki Eş Şebab liderini vurduk

Pentagon Adan Garar'ın Hellfire füzeleri bulunan bir insansız hava aracıyla vurulduğunu söyledi

19 Mart 2015 19:08

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Somali'deki Eş-Şebab örgütü liderlerinden Adan Garar'ın insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü doğruladı.

Pentagon Garar'ın Hellfire füzeleri bulunan bir insansız hava aracıyla vurulduğunu söyledi.

Garar Kenya'nın başkenti Nairobi'de 2013'te 67 kişinin öldüğü Westgate Alışveriş Merkezi saldırısının şüphelilerinden biriydi.

ABD ayrıca Garar'ın "ABD vatandaşlarını ve çıkarlarını hedefleyen" faaliyetlere liderlik ettiğine inanıor.

Pentagon'a göre Garar örgütün güvenlik ve istihbarat kanadının bir üyesiydi ve "Eş-Şebab'ın dış operasyonlarını koordine etmekle sorumlu önemli bir örgüt üyesiydi".

Garar'ın, Somali'nin başkenti Mogadişu'nun 240 kilometre batısındaki Dinsoor kasabasının yakınlarında öldürüldüğü kaydedildi.

Washington Somali'de 2011'den bu yana Eş-Şebab'ı güçlü olduğu bölgelerden süren Afrika Birliği gücüne destek veriyor.

Pentagon'dan yapılan açıklamada Garar'ın öldürülmesiyle "Somali'deki Eş-Şebab terör örgütüne büyük bir darbe daha vurduğu" belirtildi.

Pentagon'un açıklamasından birkaç saat önceyse Eş-Şebab'ın kuzeybatı Kenya'da düzenlediği saldırıda dört kişi öldü.

Örgüt Afrika Birliği gücünde oynadığı rolden dolayı Kenya'yı cezalandırmak istiyor.

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