Pentagon: Sızan UFO görüntüleri gerçekten tanımlanamayan nesneydi

ABD Savunma Bakanlığı, 2019 yılında sızan UFO (Tanımlanamayan Uçan Nesne) fotoğraf ve videolarının gerçekten açıklanamayan nesneler olduğunu doğruladı.

CNN''de yer alan habere göre, 2019 yılında sızan görüntüler, üçgen şeklinde gökyüzünde hareket eden cisimleri gösteriyordu. Deniz Kuvvetleri Personeli'nin çektiği görüntülerle ilgili konuşan Pentagon Sözcüsü Sue Gough, tanımlanamayan cisim fotoğraflarının da Deniz Kuvvetleri Personeli taradından çekildiğini söyledi.

Gough, "Daha önce söylediğimiz gibi, operasyonların güvenliğini korumak, bilgi sızmasını engellemek için Savunma Bakanlığı, tatbikat bölgelerimize ya da uzay alanımıza yönelik baskınları kamuoyuna duyurmuyor" dedi. Gough, bu tarz olayların incelenmesi için geçen yıl "Tanımlanamayan Hava Fenomeni Görev Gücü" kurulduğunu da ekledi.