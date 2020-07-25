T24 LogoT24 Logo
Dünya

Pentagon: Rusya, Wagner aracılığıyla Hafter güçlerine teçhizat sağlamaya devam ediyor

25 Temmuz 2020 10:47

T24 Dış Haberler

ABD, Libya'da Rusya'nın Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Trablus hükûmetinin karşısında duran Libya Ulusal Ordusu'na Wagner paralı asker grubu aracılığıyla teçhizat tedarik etmeyi sürdürdüğünü ifade etti.

Pentagon, Sirte ve Bengazi'deki El- Kadim hava üssünün uydu görüntülerinde Rus kargo uçakları, taarruz uçakları, SA-22 füze fırlatıcıları ve zırhlı araçlar görüldüğünü aktardı.

ABD Deniz Piyadeleri ve AFRICOM Operasyon Komutanı Bradford Gering, fotoğrafların Moskova'nın Hafter cephesinde varlığını artırmaya devam ettiğinin kanıtı olduğunu ifade etti.

Gering, konu ile ilgili açıklamasında Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın bu operasyonu desteklediğini ifade etti.

Washington, Rusya'nın Libya'daki BM silah ambargosunu ihlal ettiğini iddia ediyordu.

ETİKETLER

libyarusyawagnerhalife hafterdestek
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24