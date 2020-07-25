Pentagon: Rusya, Wagner aracılığıyla Hafter güçlerine teçhizat sağlamaya devam ediyor

T24 Dış Haberler

ABD, Libya'da Rusya'nın Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Trablus hükûmetinin karşısında duran Libya Ulusal Ordusu'na Wagner paralı asker grubu aracılığıyla teçhizat tedarik etmeyi sürdürdüğünü ifade etti.

Pentagon, Sirte ve Bengazi'deki El- Kadim hava üssünün uydu görüntülerinde Rus kargo uçakları, taarruz uçakları, SA-22 füze fırlatıcıları ve zırhlı araçlar görüldüğünü aktardı.

ABD Deniz Piyadeleri ve AFRICOM Operasyon Komutanı Bradford Gering, fotoğrafların Moskova'nın Hafter cephesinde varlığını artırmaya devam ettiğinin kanıtı olduğunu ifade etti.

Gering, konu ile ilgili açıklamasında Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın bu operasyonu desteklediğini ifade etti.

Washington, Rusya'nın Libya'daki BM silah ambargosunu ihlal ettiğini iddia ediyordu.