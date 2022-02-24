Pentagon: Rusya ordusu Kiev'e ilerliyor; amaçlarının hükümeti devirmek olduğuna inanıyoruz

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), kendi değerlendirmelerine göre Rusya ordusunun Kiev'e doğru hareket ettiğini ve hedeflerinin hükümeti devirmek olduğunu belirtti.

Üst düzey bir Pentagon yetkilisi gazetecilere yaptığı açıklamada Rusya ordusunun çeşitli şehirlerin yanı sıra başkent Kiev'e doğru da hareket ettiğini ifade etti.

New York Times'ın aktardığına göre yetkili, bir parti askerin güneydeki Kırım'dan, bir partinin de Ukrayna'nın kuzey komşusu Belarus'tan Kiev'e doğru yol aldığını ifade etti. Yetkili, başkente ilerleyen Rus askerlerinin füzeler ve uzun menzilli toplar kullandığını dile getirdi.

Rusya güçlerinin Kiev yakınlarındaki Antonov Havalimanı'nı ele geçirdiğini açıklanmıştı.

Pentagon yetkilisi, "Bizim değerlendirmemiz niyetlerinin hükümeti devirmek ve kendi istedikleri türde bir yönetimi göreve getirmek" dedi.

Yetkili, "2. Dünya Savaşı'ndan bu yana bir ulus-devletin başka bir ulus-devlete yönelik böyle bir hamle yaptığını görmemiştik. Gelecekte çok kanlı, bedeli çok yüksek olaylar yaşanabilir; yaşananlar Avrupa güvenliği için çok etkili olabilir" diye konuştu.