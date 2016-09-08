Pentagon: Rakka operasyonunda yerel güçler liderlik etmeli

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan yapılan açıklamada "Rakka operasyonunda yerel güçler liderlik etmeli" ifadesine yer verildi.

Reuters'ın haberine göre, Pentagon'dan yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Barışı Koruma Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Carter ve Işık'ın bir araya gelerek, Rakka'nın terör örgütü IŞİD'den geri alınmasının önemine değindikleri belirtildi.

Pentagon'a göre, her iki bakan da yerel güçlerin, herhangi bir operasyonda başrol üstlenmesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada, "ABD Başkanı Barack Obama, Rakka konusunda Türkiye'den destek istedi. Türkiye ne gerekiyorsa yapacak" ifadesini kullanmıştı.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli de dün Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Suriye'nin Rakka kentinde ABD ile ortak operasyon yapılmasına sıcak baktıklarını belirtmişti.