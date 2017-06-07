Pentagon: Rakka operasyonu için İncirlik Üssü kullanılıyor

Türkiye'nin PKK'nın uzantısı olduğunu savunarak terör örgütü olarak ilan ettiği YPG’nin ana bileşenini oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG), dün IŞİD'in ‘başkenti’ saydığı Rakka’nın merkezine yönelik "Büyük Savaş" adlı operasyonu başlattıklarını duyurdu. Pentagon Sözcüsü Albay Jeff Davis de İncirlik Üssü’nün operasyonda kullanıldığını açıkladı. Öte yandan Türk askeri kaynakları da SDG’nin Rakka’ya yönelik operasyonunda İncirlik Üssü’nün kullanıldığını doğruladı.

Hürriyet gazetesinden Cansu Çamlıbel'in haberine göre, Rakka operasyonu, ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) dünkü günlük basın brifinginde gündem maddesi oldu. Pentagon Sözcüsü Albay Jeff Davis, ABD’nin dün sabah başladığını duyurduğu Rakka Operasyonu ile ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Davis, IŞİD'in Suriye’deki kalesi Rakka’nın düşürülmesi için başlatılan ve YPG'nin komuta ettiği SDG’nin yürüttüğü operasyonda, İncirlik Üssü’nün de kullanıldığını açıkladı. Ankara’nın, operasyonun YPG/PYD ile yapılmasına yönelik sert itirazlarına karşın İncirlik Üssü’nün operasyonda kullanılmasını veto etmediği, Pentagon’dan yapılan açıklamayla teyit edilmiş oldu. Başbakan Binali Yıldırım operasyonun 2 Haziran’ı 3 Haziran’a bağlayan gece başladığını duyurmuştu.

Türkiye hassasiyeti

Pentagon Sözcüsü Jeff Davis, Türkiye’nin YPG/PYD’nin Rakka operasyonu’na katılmasına yönelik itirazlarına ilişkin gazetecilerin ısrarlı soruları karşısında, "Türkiye’nin kendi çıkarlarına ilişkin hassasiyetlerine karşı hassas davranıyoruz. Bugüne kadar verdiğimiz silahlar sadece IŞİD'e karşı kullanıldı” dedi. Ankara’nın Rakka operasyonuna katılıp katılmadığına ilişkin sorular karşısında ise Davis, "Türkiye’nin koalisyon güçlerinin bir parçası olduğunu" söyledi. Albay Davis, “İncirlik’i IŞİD'e yönelik hava saldırılarında kullanmaya devam ediyoruz. İncirlik de Rakka Operasyonu’nda kullanılıyor" dedi.

IŞİD'in ikiz başkenti

ABD öncülüğündeki IŞİD'le mücadele koalisyonunun komutanlarından Korgeneral Stephen Townsend SDG’nin Rakka operasyonunun uzun ve zor olacağını söyledi. Operasyonun IŞİD'in halifelik iddiasına ağır bir darbe indireceğini söyleyen Townsend, “IŞİD'in Irak ve Suriye’deki ikiz başkentleri Musul ve Rakka’yı kaybetmesinin ardından yeni militan devşirmesi zor olacak” dedi.

3 koldan Rakka'ya

SDG Sözcüsü Talal Silo, Rakka’nın kuzeyindeki Hezime beldesinde dün düzenlenen basın toplantısında, pazartesi günü koalisyon güçlerinin desteğinde Rakka’yı IŞİD'den almak için "Büyük Savaş"ı başlattıklarını açıkladı. SDG güçleri, kentin kuzey, doğu ve batı cephelerinden şehre doğru ilerlemeye çalışıyor. Sözcü Silo, "Mücadele çok şiddetli olacak çünkü IŞİD, sözde başkentlerini savunmak için ölmeyi göze alacak. Operasyonlarda koalisyonun büyük rolü var. Savaş uçaklarının yanı sıra, koalisyon güçleri SDG ile yan yana çalışacak” dedi.

Öte yandan Türk askeri kaynakları da SDG’nin Rakka’ya yönelik operasyonunda İncirlik Üssü’nün kullanıldığını doğruladı. Hürriyet gazetesinden Uğur Ergan'ın haberine göre, askeri kaynaklar, Rakka’ya yönelik dünkü operasyonda İncirlik’te konuşlu ‘tank avcısı’ olarak bilinen A-10 tipi savaş uçaklarının kullanıldığı bilgisini verdi. A-10’ların dün Rakka’da IŞİD hedeflerinin imha edilmesinde aktif görev üstlendikleri bildirildi. Yetkililer, operasyonda İncirlik’in kullanıma açık olmasının, dolaylı da olsa YPG güçlerine destek anlamı içerip içermediği sorusuna, “İncirlik, IŞİD'le mücadele koalisyonuna açık. ABD operasyonu da bu kapsamda yapıyor” yanıtını verdi.

ABD'den Apache helikopterleri ve Himars füzesi ile destek

Albay Davis, “Bu savaşta onlara (SDG), özel kuvvetlerimize ve sahadaki ortaklarımıza önemli bir destek sağlayan Deniz Piyadeleri M777 Obüsleri ile destek veriyoruz. Ayrıca HH-64 Apache helikopterlerini kullanıyoruz. Deniz Piyadeleri topçu desteği veriyor ve yakın hava desteğinin yanı sıra HIMARS platformları ile de tüm hava koşullarında mobil atış desteği de sağlayan bir kapasite ile operasyonu destekliyoruz” açıklamasında bulundu. IŞİD'in Rakka’da birkaç yüz militanı bulunduğunu ifade eden Davis, örgütün idari kadrosunun şehirden ayrılmış olduğunu ifade etti.