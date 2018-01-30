Pentagon: Münbiç'teki tek muhatabımız, Münbiç Askeri Konseyi

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un sözcüsü Adrian Rankine-Galloway, Suriye’nin YPG kontrolünde bulunan Münbiç bölgesi için, ABD öncülüğündeki koalisyonun ortağı olarak Suriye Demokratik Güçleri (SDG) yerine Münbiç Askeri Konseyi’ni işaret etti.

Adrian Rankine-Galloway, ‘Münbiç Askeri Konseyi’nin yüzde 60’ı Arap, yüzde 40’ı ise Kürt, Türkmen ve Hıristiyan. Biz Münbiç Askeri Konseyi ile çalışıyoruz. Onları şehri IŞİD’den kurtatan Suriye Demokratik Güçleri eğitti. Ama bugün yerel güçleri temsil eden Münbiç Askeri Konseyi’ dedi.

Cansu Çamlıbel’in Hürriyet’te yer alan haberine göre, pazartesi günkü basın brifinginde Amerikalı ve Türk gazetecilerin gelişmelere ilişkin sorularını yanıtlayan Pentagon sözcülerinin açıklamaları şöyle:

Adrian Rankine-Galloway: Afrin’deki gelişmeler konusunda NATO üyesi Türkiye ile birlikte çalışmaya çalışıyoruz. Türkiye temaslarımız yakın bir çerçevede ve süreklilik içinde devam ediyor. Afrin’deki Kürt gruplar DEAŞ ile mücadele küresel koalisyonunun bir parçası değil. Biz ABD olarak oradaki Kürt güçlerle çalışmıyoruz. Bizim hedefimiz sadece IŞİD’i yenmek. Bu çerçevedeki operasyonların büyük bölümü Orta Fırat Vadisi’nin güney bölümünde Ebu Kemal şehri yakınlarında devam ediyor. Bir kere daha vurgulamak isterim ki Afrin’de Türk askerleriyle karşı karşıya gelen Kürt güçlerinin küresel koalisyon ile herhangi bir bağı yok.

Albay Robert Manning: Ancak bu durumun bize şunu gösterdiğini kabul etmek lazım; bu dikkatimizi dağıtan bir süreç. Orada olmamızın gerçek sebebi olan DEAŞ ile mücadeleye odaklanma kabiliyetimizi zayıflatan bir şey.

Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Votel dün ABD’nin Türkiye’nin operasyon düzenlemeyi düşündüğünü söylediği Münbiç’ten çekilme planının olmadığını açıkladı. Münbiç’te ABD ile Türkiye’nin çatışmasından endişeli misiniz?

Albay Robert Manning: Elbette iki NATO müttefiki olarak çatışmanın önlenmesi için önemli tedbirler alıyoruz. Türkiye bizim güçlerimizin nerede olduğunu biliyor. Müttefikimiz Türkiye ile yakın iletişim içindeyiz. Koalisyon olarak bizim Münbiç’teki tek muhatabımız bu şehrin IŞİD’den temizlenmesinin ardından yerel halktan kurulan Münbiç Askeri Konseyi.

-Bütün YPG güçlerinin Fırat’ın doğusuna çekildiğini teyit edebiliyor musunuz? Münbiç’te YPG’li kalmadı mı?

Binbaşı Adrian Rankine Galloway: Spekülasyon yapmayız. Ama Münbiç’teki güçler Münbiç Askeri Konseyi’ne mensup. Bu yapı, Suriye’nin o bölgesinin çoklu etnik yapısını yansıtan bir temsiliyete sahip. Münbiç Askeri Konseyi’nin yüzde 60’ı Arap, yüzde 40’ı ise Kürt, Türkmen ve Hıristiyan. Biz Münbiç Askeri Konseyi ile çalışıyoruz. Onları şehri IŞİD’den kurtatan Suriye Demokratik Güçleri eğitti. Ama bugün yerel güçleri temsil eden Münbiç Askeri Konseyi.