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Dünya

Pentagon: Libya'da IŞİD'in kontrol ettiği bölge kalmadı

Libya'da IŞİD'in elindeki son bölge olan Sirte kentinin örgüt militanlarından temizlendi

08 Aralık 2016 03:26

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Yüzbaşı Jeff Davis, Sirte kentinin IŞİD militanlarından temizlendiğini kaydederek, "Libya'da IŞİD'in kontrol ettiği bölge kalmadı." dedi.

Davis, Pentagon'da düzenlediği basın toplantısında, Libya'da IŞİD'e karşı yürütülen mücadeleyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

IŞİD militanlarının kontrolünün olduğu son yer olan Sirte'deki operasyonlarda sona gelindiğini ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin "zafer ilanının" yakın olduğunu belirten Davis, "Libya'da IŞİD’in kontrol ettiği bir bölge kalmadı." açıklamasını yaptı.

Akdeniz kıyısındaki Sirte'de kalan IŞİD militanlarından birçoğunun dün gece teslim olduğunu anlatan Davis, bölgede aktif militan kalmadığına inandıklarını vurguladı. Bununla birlikte kentin iç bölgelerinde veya çöl bölgesinde halen IŞİD militanlarının olabileceğini kaydeden Davis, intihar saldırılarına karşı tedbirli olmaya çalıştıklarını ifade etti.

Davis, Libya'da IŞİD 'e karşı "zafer" kazanıldığının ilanının kendilerinin değil, Libya hükümetinin sorumluluğu ve yetkisinde olduğunu sözlerine ekledi.

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