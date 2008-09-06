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Dünya

Pentagon korsanı, Kanada'ya dadandı

Pentagon'un bilgisayarına sızan İsrailli bilgisayar korsanı, bu kez Kanadalıları dolandırdı

06 Eylül 2008 03:00

19 yaşındayken 1998 yılında ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) bilgisayar sistemine sızan İsrailli bilgisayar korsanı Ehud Tenenbaum, bu kez 3 arkadaşıyla birlikte Kanada'nın merkezi elektronik ödeme sistemi olan Direct Cash Manangement şirketinin hesaplarını boşalttı.

 

Calgary kentinde, elektronik ödeme merkezi bilgisayarlarına sızan Ehud Tenenbaum ve 3 korsan arkadaşı, müşterilerin mevduat ve kredi kartı hesaplarından 1.8 milyon Kanada Doları (2.1 milyon YTL) para çaldı.

 

Calgary Polisi Mali Suçlar Masası Dedektifi Gordon Bull, 4 kişinin organize hırsızlık suçuyla tutuklandıklarını açıkladı. Bull, korsanların son derece yavaş ve akıllı hareket ettiklerini bu yüzden soruşturmanın 9 ay sürdüğünü belirterek, "Montreal, Vancouver ve Calgary hattında, dikkat çekmeyecek miktarlarda para çekiyorlardı. Nasıl yakalandıklarını anlatmayacağım" dedi.

 

Öte yandan Calgary Üniversitesi Bilgisayar Teknolojileri Profesörü Tom Keenan ise, insanların paralarının yönetildiği sistemlerin çökertilmesinin bu denli kolay olmaması gerektiğini söyledi.

 

Keenan, "Bu olay, diğer tüm şirketlere ders olmalı. Korsanlar ne denli suçluysa, insanların kazanımlarını yönlendiren şirketlerin, sistemlerinin çevresine yeterli güvenlik çemberini kurmamaları da o denli suçtur" dedi. Calgary Polisi, Ehud Tenenbaum ile birlikte Priscilla Mastrangelo, Jean Francois Ralph ve Sypros Xenoulis isimli hacker'ları tutukladı

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