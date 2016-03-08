Pentagon: Kobanê’ye hava üssü inşa etmiyoruz

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Washington'un Suriye topraklarında iki yeni havaalanı inşa ettiği veya mevcut havaalanlarını genişlettiği yolundaki iddiaları reddetti.

Kobanê'de askeri havaalanı inşa edildiği iddiaları üzerine Pentagon'dan açıklama geldi. Konuyla ilgili açıklama yapan ABD Pentagon Sözcüsü Jeff Davis, "Suriye'de herhangi bir hava üssü inşa etmiyoruz veya işletmiyoruz" dedi. ABD'nin bölgede özel kuvvetlerinin bulunduğunu belirten Davis, "Bunlara ikmal yapıldığı ve bu ikmalin bazı vasıtalarla bu kuvvetlere ulaştırıldığı doğrudur, ancak bu vasıtaların ne olduğunu söyleyemem" diye konuştu.

ABD'nin Cezire ve Kobani'de iki askeri havaalanı inşa ettiğini iddia edilmişti. Demokratik Suriye Güçleri'nden üst düzey bir yetkilinin açıklamalarına dayandırdırılan haberde, ABD'nin Rojava'da iki askeri havaalanının inşasına başladığını ilerisürmüştü.

Havaalanlarından birinin Cezire kantonundaki Rimelan'da inşa edildiğini belirten yetkili, "Rimelan'daki havaalanının inşaatı tamamlanmak üzere. Sadece teknik bazı eksikliklerin giderilmesi için uzman askeri bir ekibin çalışması devam ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

Diğer havaalanının ise Kobani'nin güney doğusundaki Xirap Eşk (Harab İşk) köyünde inşa edildiğini kaydeden yetkili, "Havaalanı için 10 hektarlık arazi kullanıldı" demişti.