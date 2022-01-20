Pentagon, Kabil'de ABD ordusunun 10 sivili öldürdüğü dron saldırısının görüntülerini yayınladı

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Pentagon, 2021’in Ağustos ayında ABD'nin, Afganistan’ın başkenti Kabil’de düzenlediği ve 10 sivilin ölümüne neden olduğu dron saldırısının görüntülerini yayımladı.

ABD ordusunun Afganistan’da IŞİD bağlantılı hedef olduğunu düşünerek 10 sivilin ölümüne neden olduğu saldırının ardından The New York Times gazetesi, Bilgi Edinme Özgürlüğü yasası çerçevesinde görüntülere ulaşmıştı. ABD Savunma Bakanlığı, daha sonra görüntüler üzerindeki gizliliği kaldırarak kamuoyuyla paylaştı.

Toplam 25 dakikalık dron görüntüleri, hava saldırısının yapıldığı yerin önceki ve sonraki hâlini gözler önüne seriyor.

Pentagon’un geçen yıl söz konusu hava saldırısıyla ilgili yaptığı soruşturmada saldırının “bir hata” olduğu sonucuna varılmıştı. Öte yandan soruşturma sonunda herhangi hukuki ya da disiplin süreci başlatılması önerilmemişti. ABD Kongresi ve insan hakları grupları, kararı öfkeyle karşılamıştı.

Ne olmuştu?

ABD’nin 29 Ağustos’ta Kabil’e düzenlediği drone saldırısında hayatını kaybedenlerden biri ABD bağlantılı bir organizasyon için çalışan Zemari Ahmadi’ydi. Ahmadi ve ailesinden dokuz kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin yedisi çocuktu.

ABD’de yapılan soruşturmada drone’ları çalıştıranların Ahmadi’nin aracının terör şüphelilerinin aracıyla “karıştırdığı” tespit edilmişti.