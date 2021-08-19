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Dünya

Pentagon: Kabil'de 5 bin 200'den fazla Amerikan askeri var; tamamen çekilme tarihi olan 31 Ağustos'ta değişiklik yok

19 Ağustos 2021 18:22

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Kabil'de 5 bin 200'den fazla Amerikan askeri olduğunu söylerken, tamamen çekilme tarihinde bir değişiklik olmadığını belirtti.

14 Ağustos'tan bu yana ABD ordusu tarafından yaklaşık 7 bin kişi tahliye edildi.

Pentagon Sözcüsü John Kirby kendisine yöneltilen, ABD birliklerinin 31 Ağustos tarihinde ülkeden tamamen ayrılıp ayrılamayacağına yönelik soruya, "Tarihi değiştirme kararımız yok. Bu süre içinde mümkün olduğu kadar çok insanı tahliye etmeyi planlıyoruz" cevabını verdi.

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