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Dünya

Pentagon işkence fotoğraflarını yayımlayacak

25 Nisan 2009 11:14

Pentagon, Amerikan personelinin Irak ve Afganistan'daki mahpuslara kötü muamelesiyle ilgili yürütülen soruşturmalarda ele geçen yüzlerce fotoğrafın yayımlanacağını açıkladı.

Savunma Bakanlığının fotoğrafları, Amerikan Medeni Haklar Birliğinin (ACLU) Adalet Bakanlığı aleyhine açtığı davaları art arda kaybetmesi üzerine, 28 Mayısta yayımlamaya karar verdiği belirtildi.

Pentagon Sözcüsü Bryan Whitman, mahkemelerin iki kez ACLU'nun lehine karar vermesi üzerine fotografları yayımlama kararı aldıklarını söyledi.

Medeni Haklar Birliği, fotoğrafların yayınlanmasını sağlamak için yıllardır uğraşıyor. ACLU, fotoğrafların, mahpuslara kötü muamelenin Irak'ta ve diğer bazı yerlerde bilinenin çok ötesinde olduğunu gösterdiğini iddia ediyor.

ACLU'nun avukatı Amrit Singh, "bu fotoğraflar, ABD personelinin mahpuslarda kötü muamelesinin münferit değil yaygın olduğunun kanıtı" dedi. Pentagon ise, 2004'te ortaya çıkan, Irak'taki Ebu Garip cezaevindeki işkenceyi gösteren fotoğrafların ve diğer bazı olayların münferit olduğunu iddia ediyor.

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