Pentagon: IŞİD'in Afganistan kolunun lideri öldürüldü

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) bugün yaptığı bir açıklamada, IŞİD'in Afganistan'daki lideri Ebu Sayed'in terör örgütünün Kunar vilayetindeki ana karargahında hafta başındaki bir hava bombardımanı sonucunda öldürüldüğünü duyurdu.

Pentagon sözcüsü Dana White, ABD hava kuvvetlerinin Salı günü düzenlediği hava saldırısında Ebu Sayed ile birlikte diğer IŞİD üyelerinin de öldürüldüğünü, bu durumun IŞİD'in Afganistan'daki varlığını önemli ölçüde olumsuz bir biçimde etkileyeceğini vurguladı.

ABD askeri güçleri daha önce IŞİD'in Afganistan kolunun iki liderini öldürmüştü. Pentagon Ebu Sayed'in Afganistan'da nisan ayında öldürülen Abdul Hasib'in yerine geçtiğini bildirmişti.

IŞİD ilk kez 2015 yılında Afganistan'da ortaya çıkan IŞİD'in 3 bin dolayında militanı olduğu tahmin ediliyor. Terör örgütü uzun süre sadece Nangarhar ve Kunar vilayetlerinde varlığını sürdürmüştü.

ABD ve Afganistan askeri güçleri aylardan bu yana Afganistan'da IŞİD'in bulunduğu mevzilere ortaklaşa ağır hava saldırıları düzenliyor.

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Reuters/ÇA,BÖ