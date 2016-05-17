Pentagon: IŞİD köşeye sıkışıyor



Suriye ve Irak'ta IŞİD ile mücadele eden koalisyon kuvvetlerinin örgüt tarafından ele geçirilen toprakların yüzde 45'ini geri aldığı açıklandı.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Peter Cook, Washington'ta yaptığı açıklamada, Suriye'de IŞİD'den temizlenen bölgelerin genişliğinin yüzde 16 ila yüzde 20 olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Barack Obama'nın IŞİD ile mücadele özel temsilcisi Brett McGurk daha önce yaptığı açıklamada, IŞİD'in geri çekilme pozisyonunda olduğunu ve mücadelenin diplomatik alanda da devam ettiğini söylemişti.

IŞİD terör milislerinin petrol kaynaklarını ve nakit rezervlerini kaybettiğini belirten McGurk, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a bağlı hükümet kuvvetleriyle ılımlı muhalefet arasındaki çarpışmaların sona erdirilmesinin önemine de işaret etmiş ve “Suriye muhalefeti hükümet kuvvetleri ile savaştığı sürece IŞİD karşısında etkili olamaz” demişti.