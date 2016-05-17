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Dünya
Deutsche Welle

Pentagon: IŞİD köşeye sıkışıyor

ABD Savunma Bakanlığı'na göre IŞİD, Suriye ve Irak'ta işgal ettiği toprakların yarıya yakınından püskürtüldü.

17 Mayıs 2016 11:45


Suriye ve Irak'ta IŞİD ile mücadele eden koalisyon kuvvetlerinin örgüt tarafından ele geçirilen toprakların yüzde 45'ini geri aldığı açıklandı.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Peter Cook, Washington'ta yaptığı açıklamada, Suriye'de IŞİD'den temizlenen bölgelerin genişliğinin yüzde 16 ila yüzde 20 olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Barack Obama'nın IŞİD ile mücadele özel temsilcisi Brett McGurk daha önce yaptığı açıklamada, IŞİD'in geri çekilme pozisyonunda olduğunu ve mücadelenin diplomatik alanda da devam ettiğini söylemişti.

IŞİD terör milislerinin petrol kaynaklarını ve nakit rezervlerini kaybettiğini belirten McGurk, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a bağlı hükümet kuvvetleriyle ılımlı muhalefet arasındaki çarpışmaların sona erdirilmesinin önemine de işaret etmiş ve “Suriye muhalefeti hükümet kuvvetleri ile savaştığı sürece IŞİD karşısında etkili olamaz” demişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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