Pentagon: IŞİD, 6 ay içinde ABD'ye saldıracak kapasitede olabilir

T24 Dış Haberler

ABD istihbaratının, radikal İslamcı terör örgütü IŞİD'in 6 ay içinde ABD'ye saldırabilecek kapasitede olacağını ve teröristlerin bunu yapmayı planladığını tespit ettiği belirtildi.

Politikadan Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Colin Kahl, Kongre'ye yaptığı açıklamalarda, "İstihbarat kolları, şu anda hem IŞİD Horasan'ın hem de El Kaide'nin dışarıya yönelik operasyonlar yürütmek istediğini, hedeflerin arasında ABD'nin de olduğunu, ancak şu an gerekli kapasiteye sahip olmadıklarını tespit etti. IŞİD Horasan'ın bu seviyeye 6 ile 12 ay arasında ulaştığını görebiliriz" dedi.

Açıklamalar, Afganistan'ın 20 yıllık savaştan sonra ABD'ye hala tehlike yaratabileceğinin hatırlatıcısı oldu.

IŞİD, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesiyle başlayan süreçte çeşitli bölgelere saldırılar düzenlemeye başlamıştı. ABD'nin çekilmesi sırasında yapılan saldırıları IŞİD üstlenmişti. Terör örgütü ayrıca Şii'leri hedef alan saldırılar düzenlemiş ve bir Taliban üyesinin kafasını kesmişti.

Kahl, "Bizim değerlendirmemize göre Taliban ve IŞİD can düşmanları. O yüzden Taliban, IŞİD Horasan'ı kovalamak için motive. Bunu yapabilirler mi, henüz emin değiliz" diye konuştu.