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Dünya

Pentagon: İran'ın Suriye'deki füze saldırıları sorumsuzca

Pentagon sözcülerinden Robertson, İran'ın füze saldırısını, ABD öncülüğündeki koalisyonla koordine etmeden gerçekleştirdiğini söyledi

02 Ekim 2018 02:58

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) İran'ın Suriye'de, Fırat'ın doğusuna yönelik balistik füze saldırılarını "askeri ve sivil havacılığa tehdit" ve "sorumsuzca" olarak niteledi.

Pentagon sözcülerinden Binbaşı Sean Robertson, İran'ın dün Suriye'nin doğusundaki bazı hedeflere yönelik füze  saldırısını, ABD öncülüğündeki koalisyonla koordine etmeden gerçekleştirdiğini  belirtti.

Binbaşı Robertson, "Koalisyon güçlerine bir zarar verilmemiş olsa da  bu saldırıyı halen değerlendiriyoruz ve oradaki karmaşık hava sahası dikkate  alındığında bu tür saldırılar Suriye'de aktif olarak IŞİD ile mücadele eden  güçleri tehlikeye düşürüyor" açıklamasında bulundu.
 
ABD'nin, Rusya ile Suriye'de kuvvetlerin ayrışması için iletişim  kanalı kurduğunu ancak İran'ın bu tür tedbirler almadığını kaydeden Robertson,  "Koordinasyonsuz bir hava sahasına füze fırlatmak sivil ve askeri havacılığa  tehdittir." ifadelerini kullandı.
 
Robertson, "Koalisyon, IŞİD'in Orta Fırat Vadisi'ndeki kalıntılarını  yenecek kabiliyete sahiptir. İran'ın bu alandaki her davranışı sorumsuzca,  güvensiz ve gerginliği tırmandırıcıdır." diye konuştu.

Koalisyon'dan saldırı açıklaması

 
Diğer yandan ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay  Sean Ryan da konuya ilişkin Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.
 
Albay Ryan, "İran kuvvetleri dün gece Orta Fırat Vadisi'ne yönelik  habersiz bir füze saldırısı düzenledi ve açık kaynaklara göre İran askeri geçit  törenine yönelik saldırı ile suçlanana militanlara yönelikti. Koalisyon  kuvvetleri saldırıyı değerlendiriyor ve koalisyon güçlerine yönelik bir tehlike  söz konusu değil." paylaşımında bulundu.

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