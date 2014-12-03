Pentagon: İran'ın IŞİD'i vurduğuna dair kanıtımız var

Pentagon Sözcüsü Tuğamiral John Kirby, BBC'ye yaptığı açıklamada İran uçaklarının Irak sınırında IŞİD mevzilerini bombaladığına dair ellerinde deliller olduğunu söyledi.

AFP Haber Ajansı, Kirby'nin açıklamasında "İran'a ait F-4 uçakların son birkaç gündür Irak'taki IŞİD mevzilerine hava operasyonları gerçekleştirdiğine dair elimizde kanıtlar var" dediğini yazmıştı.

BBC'ye konuşan Kirby, açıklamasını teyit etti ve operasyonların Irak'ın kuzeyinde, Diyala bölgesinde yapıldığını öne sürdü. Söz konusu bölgenin hava sahası hala Irak hükümeti kontrolünde bulunuyor.

Tuğamiral Kirby, ABD'nin de hava operasyonu düzenlediği bölgede İran'ın harekete geçmesinin "IŞİD'e karşı birlikte mücadele anlamına gelmediğini" ifade etti.

Kirby sözlerine şöyle devam etti:

"Orası Irak'ın egemenliğindeki hava sahası. Irak egemenliği tanınmış bir devlettir. Ülkenin hava sahasındaki gerekliliklere kendileri karar vereceklerdir. Biz bir görev nedeniyle Irak'ta uçuyoruz, Irak hükümetiyle işbirliği içinde hareket ediyoruz. Hava sahasında nasıl hareket edileceği Irak hükümetine kalmış bir konu. Ama bizim İran askeri güçleriyle işbirliği yapmama konusundaki politikamız değişmedi."

İran daha önce de Irak'a Sukhoi Su-25 adlı uçaklardan göndermişti. Bu uçakları İranlı pilotların kullandığı öne sürülmüştü.

IŞİD'in Haziran ayında Irak'ın ikinci büyük kenti Musul'u ele geçirmesinden bu yana ülkede siyasi kriz sürüyor. Kriz sürecinde göreve gelen Başbakan Haydar Abadi, bu hafta içinde bir açıklama yaparak "Orduda maaşlarını komutanlarının aldığı 50 bin hayali asker bulunduğunu tespit ettiklerini" söylemişti.