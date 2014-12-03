T24 LogoT24 Logo
Dünya

Pentagon: İran'ın IŞİD'i vurduğuna dair kanıtımız var

'İran'ın saldırıları IŞİD'e karşı birlikte mücadele anlamına gelmiyor'

03 Aralık 2014 09:05

Pentagon Sözcüsü Tuğamiral John Kirby, BBC'ye yaptığı açıklamada İran uçaklarının Irak sınırında IŞİD mevzilerini bombaladığına dair ellerinde deliller olduğunu söyledi.

AFP Haber Ajansı, Kirby'nin açıklamasında "İran'a ait F-4 uçakların son birkaç gündür Irak'taki IŞİD mevzilerine hava operasyonları gerçekleştirdiğine dair elimizde kanıtlar var" dediğini yazmıştı.

BBC'ye konuşan Kirby, açıklamasını teyit etti ve operasyonların Irak'ın kuzeyinde, Diyala bölgesinde yapıldığını öne sürdü. Söz konusu bölgenin hava sahası hala Irak hükümeti kontrolünde bulunuyor.

Tuğamiral Kirby, ABD'nin de hava operasyonu düzenlediği bölgede İran'ın harekete geçmesinin "IŞİD'e karşı birlikte mücadele anlamına gelmediğini" ifade etti.

Kirby sözlerine şöyle devam etti:

"Orası Irak'ın egemenliğindeki hava sahası. Irak egemenliği tanınmış bir devlettir. Ülkenin hava sahasındaki gerekliliklere kendileri karar vereceklerdir. Biz bir görev nedeniyle Irak'ta uçuyoruz, Irak hükümetiyle işbirliği içinde hareket ediyoruz. Hava sahasında nasıl hareket edileceği Irak hükümetine kalmış bir konu. Ama bizim İran askeri güçleriyle işbirliği yapmama konusundaki politikamız değişmedi."

İran daha önce de Irak'a Sukhoi Su-25 adlı uçaklardan göndermişti. Bu uçakları İranlı pilotların kullandığı öne sürülmüştü.

IŞİD'in Haziran ayında Irak'ın ikinci büyük kenti Musul'u ele geçirmesinden bu yana ülkede siyasi kriz sürüyor. Kriz sürecinde göreve gelen Başbakan Haydar Abadi, bu hafta içinde bir açıklama yaparak "Orduda maaşlarını komutanlarının aldığı 50 bin hayali asker bulunduğunu tespit ettiklerini" söylemişti.

 

ETİKETLER

iranabdışidıraksaldırıvurduhava saldırılarıkanıt varjohn kirbypentagon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24