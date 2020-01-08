Bloomberg'e konuşan Pentagon yetkilisi: İran, Irak'taki güçlerimizi bilinçli olarak ıskaladı

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ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) bir yetkili, İran'ın bu sabah saatlerinde yapılan füzeli saldırılarda bilinçli olarak ABD güçlerini ıskaladığını ifade etti.

Bloomberg'e konuşan bir Savunma Bakanlığı yetkilisi, "22 güzenin atıldığı saldırıda" hiçbir ABD askerinin ölmediğini ve yaralanmadığını, bu yüzden Pentagon'un İran'ın hedefini bilinçli olarak ıskaladığı kanısına vardığını ifade etti.

Bazı uzmanlar da İran'ın kullandığı füze türünün çok "güvenilir" olmadığını ve hedefini kaza ile ıskalamış olabileceğini belirtti.

İran devlet televizyonu sabah saatlerinde saldırıda 80 ABD'linin hayatını kaybettiğini iddia etmişti. Irak daha sonra bu iddiaları yalanladı.

ABD'li yetkili: Irak'taki üslerde hava savunma sistemimiz yoktu çünkü ŞİD'le savaşırken hava savunma sistemine ihtiyacımız yoktu

Öte yandan Fox News'a konuşan bir Pentagon yetkilisi, "Üslerde füzeleri düşürecek silahımız olmadığı için İran'ın füzelerini düşüremedik" dedi.

Yetkili, Partiot ve Avenger hava savunma sistemlerinin Orta Doğu'nun diğer bölgelerinde konuşlandırıldığını söylerken, İran'ın Irak'taki üsleri hedef aldığını belirtti. Amerikan askeri varlıklarının çok fazla ülke tarafından istendiğini belirten yetkili, "Talep fazla ama verilecek ürün kısıtlı" dedi.

"Geçtiğimiz birkaç yılda IŞİD'le mücadeleye odaklandık ve çok müdahale etmemeye çalışıyoruz. IŞİD'le mücadele ederken hava savunma sistemine ihtiyacımız yoktu" diyen Amerikan yetkili, Irak'ta hava savunma sistemi konuşlandırılmamasını buna dayandırdı.