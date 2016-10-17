T24 LogoT24 Logo
Dünya

Pentagon: Iraklı partnerlerimizin IŞİD'i yeneceklerine inanıyoruz

"Bu, DEAŞ’ın kalıcı olarak yenilgiye uğratılması kampanyasında bir dönüm noktası"

17 Ekim 2016 11:25

ABD Savunma Bakanı Ashton Carter, Musul’u IŞİD'den geri alınmasına yönelik operasyonunun, örgütün kalıcı olarak yenilgiye uğratılmasına yönelik kampanyanın dönüm noktası olduğunu belirtti.

Carter, Musul’un IŞİD'den geri alınmasına dönük operasyonun başlamasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kentin örgütten alınmasına yönelik operasyonun başladığının Irak Başkanı Haydar el-İbadi tarafından duyurulduğunu anımsatan Carter, şunları kaydetti:

“Bu, DEAŞ’ın kalıcı olarak yenilgiye uğratılması kampanyasında bir dönüm noktası. ABD ve uluslararası koalisyonun geri kalanı, önlerindeki zorlu savaşta Iraklı güvenlik kuvvetlerini, Peşmerge güçlerini ve Irak halkını desteklemeye hazır. Iraklı partnerlerimizin ortak düşmanımızı yeneceklerine, Musul’u ve Irak’ın geri kalanını örgütün nefret ve gaddarlığından kurtaracaklarına inanıyoruz.”

ETİKETLER

ABDSavunma BakanıAshton CarterMusulIŞİD

İlgili Haberler

2 yıldır IŞİD'in elinde; Musul operasyonu başladı

Musul 3 taraftan kuşatılarak kentin batı kapısı açık bırakıldı. IŞİD militanlarının Suriye'ye doğru kaçması amaçlanıyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24