Pentagon: Iraklı partnerlerimizin IŞİD'i yeneceklerine inanıyoruz

ABD Savunma Bakanı Ashton Carter, Musul’u IŞİD'den geri alınmasına yönelik operasyonunun, örgütün kalıcı olarak yenilgiye uğratılmasına yönelik kampanyanın dönüm noktası olduğunu belirtti.

Carter, Musul’un IŞİD'den geri alınmasına dönük operasyonun başlamasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kentin örgütten alınmasına yönelik operasyonun başladığının Irak Başkanı Haydar el-İbadi tarafından duyurulduğunu anımsatan Carter, şunları kaydetti:

“Bu, DEAŞ’ın kalıcı olarak yenilgiye uğratılması kampanyasında bir dönüm noktası. ABD ve uluslararası koalisyonun geri kalanı, önlerindeki zorlu savaşta Iraklı güvenlik kuvvetlerini, Peşmerge güçlerini ve Irak halkını desteklemeye hazır. Iraklı partnerlerimizin ortak düşmanımızı yeneceklerine, Musul’u ve Irak’ın geri kalanını örgütün nefret ve gaddarlığından kurtaracaklarına inanıyoruz.”