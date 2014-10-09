Pentagon: Hava saldırıları yetmez ama etkili, yetkin ve istekli ortağımız yok

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Irak Şam İslam Devleti’ne (IŞİD) karşı sahada birlikte çalışacakları yetkin bir gücün olmaması halinde hava saldırılarıyla elde edilecek başarının sınırlı olacağını ve Kobanê’nin kurtarılamayacağını açıkladı.

Pentagon Sözcüsü John Kirby, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD öncülüğündeki uçakların IŞİD hedeflerini her fırsatta vurduğunu ancak sahada birlikte çalışacakları yetkin bir gücün bulunmaması halinde havadan yapılan bombardımanlarla elde edilecek başarının sınırlı olacağını söyledi.

Kirby açıklamasında, “Tek başına hava saldırıları bunu başaramayacak, durumu düzeltemeyecek ve Kobanê’nin kurtulmasını sağlamayacak. Bunu biliyoruz ve defalarca bunu söyledik” ifadelerini kullandı.

Kirby, “Nihayetinde sahadaki yetkin güçlerin, Suriyeli muhalifler ve Irak ordusunun IŞİD’i mağlup etmesi gerekecek ancak bu da zaman alacak” dedi.

Pentagon sözcüsü, “Şu anda Suriye’de, birlikte çalışabileceğimiz etkili, yetkin ve istekli bir ortağımız yok, gerçek bu” ifadelerini kullandı.

Kirby, yerel saha güçleri belli bir duruma gelmediği takdirde diğer bazı kasabaların da IŞİD kontrolüne girebileceğini söyledi.

Erdoğan da ‘yetmez’ demişti

IŞİD’in yenilmesi için hava saldırılarının yetmeyeceği ve Suriye ile Irak’taki ılımlı muhalif grupların silahlandırılması talebini Türkiye de dillendiriyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı’nda Gaziantep’te yaptığı bir konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı:

“Şimdi Batıya sesleniyorum, havadan bombalamak suretiyle bu sorunlar çözülmez. İşte bir IŞİD terör örgütü çıktı. Bu Suriye’de güç buldu. Bunlar İslam adına ‘Allahu Ekber’ diyerek ‘Allahu Ekber’ diyenleri öldürüyorlar. Müslüman Müslüman’ı bu şekilde öldürebilir mi? Müslüman’ın Müslüman’a canı, malı, ırzı haramdır. Sadece havadan bombalamak suretiyle bu terörü sona erdiremezsiniz. Yerde kara harekatında bu görevi ifa edenlerle işbirliği kurulmadıkça hava harekatıyla bu iş bitmez. Aylar geçti, herhangi bir netice yok. Şu anda Kobani de düştü, düşüyor. 3 şey istedik: Uçuşa yasak bölge ilan edilmesi lazım, o bölgeye paralel güvenli bölge ilan edilmesi lazım ve eğit-donat anlayışıyla Suriye ve Irak’ta ılımlı muhalif kesimin hem eğitilmesi hem de donatılması lazım”

ABD'nin planı

ABD’in dört aşamalı IŞİD ile mücadele stratejisinin bir ayağını da Suriye’de IŞİD’e karşı mücadele veren silahlı gruplara yönelik desteği artırmak oluşturuyor.

IŞİD ile mücadele planının diğer ayakları ise, devam eden hava saldırıları, IŞİD’in insani ve maddi kaynaklarını kesmeye yönelik çabalar ile insanı yardım faaliyetleri.

ABD yönetimi Irak Şam İslam Devleti’nin (IŞİD), Irak ve Suriye’de geniş bir alanı kontrol etmesi sonrasında, örgütün Irak’ta Kürt bölgesine ilerleyişi ve aralarında ABD vatandaşlarının da olduğu gazeteci ve yardım çalışanlarının öldürülmesinin ardından harekete geçerek, öncülük ettiği koalisyon güçleriyle beraber örgüte yönelik hava saldırıları başlattı.

IŞİD iki haftadan uzun süredir Suriye’nin Türkiye sınırındaki Kürt kasabası Kobani’ye (Aynul Arab) saldırıyor.

Koalisyon güçleri, Kobani çevresindeki IŞİD mevzilerini de vuruyor.

Kaynak: Al Jazeera