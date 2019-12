Pentagon gemileri Libya'ya doğru yola çıktı

T24

ABD, ülkesinde bulunan ve Libya’ya ait olan 30 milyar dolarlık varlığı, Libya lideri Muammer Kaddafi ve ailesinin erişimine karşı bloke ettiğini açıkladı.

ABD'ye ait savaş gemilerinin Libya'ya doğru yola çıkarken, İran gemileri Suriye'de bekliyor!



ABD'ye ait savaş gemilerinin Libya'ya doğru yola çıkarken, İran'ın gemileri Suriye açıklarında! Akdeniz'de işler giderek karışıyor! Pentagon, herhangi bir müdahale karşısında ABD gemilerinin Libya'nın açıklarına doğru kaydırıldığını açıkladı. Bu arada 1979 yılından buyana Mübarek yönetimi nedeniyle Akdeniz'e geçemeyen İran gemileri, Suriye açıklarında demir atmış durumda! Her iki ülkenin donanmalarına ait gemiler, bomba yüklü! İran Deniz Kuvvetlerine ait Kharg ve Alvand adlı 2 savaş gemisi, Suriye'nin Lazkiye Limanı'na demirlemiş bulunuyor. Süveyş Kanalı'ndan geçerek Akdeniz'e çıkan savaş gemilerinin Suriye'nin askeri limanının da bulunduğu Lazkiye'de bir karşılama töreni düzenlenmişti. Yabancı basın mensuplarının görüntü almalarına izin verilmeyen karşılama töreninde her iki ülkenin milli marşları çalındı. Suriyeli üst düzey askeri yetkililerinde bulunduğu karşılama töreninde İran'ın Şam Büyükelçisi Ahmet Musevi de katıldı.



İran’ın Süveyş Kanalı üzerinden savaş gemilerini Suriye’ye göndermesi İsrail tarafından tepki görmüş, Telaviv yönetimi gemilerin geçişini ‘provokasyon’ olarak değerlendirmişti.



Mısır’da Hüsnü Mübarek’in devrilmesinin hemen ardından İran’ın Mısır’ın onayını alarak Süveyş Kanalı üzerinden savaş gemilerini Suriye’ye göndermesi, yeni Mısır yönetiminin izin verip vermeyeceği yönünde nabız yoklamanın yanı sıra bir gövde gösterisi olarak da değerlendiriliyor.



Öte yandan Suriye'de yayınlanan ChamPress haber sitesinin dün duyurduğu habere göre İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Habibullah Sayyari ve Suriye Deniz Kuvvetleri Komutanı Talib El Bari iki ülke arasında donanma alanında işbirliği protokolü imzaladı. Protokolün Süveyş Kanalı üzerinden geçerek Lazkiye Limanı'na ulaşan "Khark" isimli savaş gemisinde imzalandığı belirtildi.



İran İslam devriminin gerçekleştiği 1979 tarihinden bu yana ilk kez Akdeniz'e geçen İran Donanmasına ait Kharg gemisi, 33 bin ton ağırlığında bir lojistik destek gemisi ve içinde 250 personel ile 3 helikopter bulunuyor. Alvand adlı firkateynin ise denizden denize füzeler ve torpil taşıdığı belirtiliyor.





ABD GEMİLERİ DE LİBYA YOLUNDA



Bu arada Pentagon'dan yapılan açıklamada Libya'da iç savaş çıkma ihtimaline karşı savaş gemilerinin Akdeniz'e kaydırıldığını açıkladı. Beyaz Saray Sözcüsü Jay Carney ise Libya lideri Muammer Kaddafi için "sürgüne gönderilmenin de seçeneklerden biri olduğunu" söyledi.



Reuters'ın haberine göre, Carney, gazetecilerle sohbet toplantısında, Kaddafi'nin, Beyaz Saray'ın sürgüne gönderilmesine olanak sağlamaya yardım edip etmeyeceğine yönelik bir soru üzerine, "Sürgün de tabii ki seçeneklerden biri" dedi.



Ancak, ABD'nin bu konuyla ilgili yardım edip etmeyeceği konusunu tartışamayacağını belirten Carney, ABD ve müttefiklerinin Libya üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturup oluşturmamayı görüştüklerini kaydetti ve Libya'ya yönelik hala her seçeneğin masada olduğunu tekrarladı.



Libya'daki muhalif gruplarla iletişim halinde olduklarını ifade eden Carney, "Libya'da halkın isteklerini karşılayan ve haklarına saygı gösteren bir yönetimin gelmesi için çalışanlara aktif olarak ulaşıyoruz" dedi.





KADDAFİ: 'HALKIM BANA TAPIYOR. BENİM İÇİN ÖLEBİLİR'



Libya lideri Muammer Kaddafi, "halkının kendisine taptığını" söyledi.



Kaddafi, Amerikan ABC televizyon kanalından gazeteci Christiane Amanpour ile İngiliz BBC televizyonu ve Times gazetesine yaptığı açıklamada, "Halkım bana tapıyor. Beni korumak için ölebilir" dedi.



Amanpour, Twitter hesabından Kaddafi’nin yaptığı açıklamayı yayımladı.



Twitter mesajında Kaddafi’nin Trablus sokaklarında protesto gösterilerinin yapıldığını kabul etmeyi reddettiği de belirtildi.



