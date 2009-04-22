T24 LogoT24 Logo
Dünya

Pentagon: F35 bilgileri çalınmadı

Pentagon, Türkiye'nin de üretim ortağı olduğu Geleceğin Müşterek Taarruz Uçağı F-35'in sırlarının çalınmadığını bildirdi

22 Nisan 2009 03:00

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Türkiye'nin de üretim ortağı olduğu Geleceğin Müşterek Taarruz Uçağı F-35'in sırlarının çalınmadığını bildirdi. 

Hacker'lar F35 projesinin bilgilerini çaldı

Projenin ana üretici şirketi Lockheed Martin yetkilileri de, Wall Street Journal gazetesinde çıkan haberin doğru olmadığını belirttiler.

Wall Street Journal gazetesi, ABD'nin şimdiye kadar üstlendiği ve Türkiye'nin de ortak olduğu, en pahalı silah programı olan F-35 projesine ilişkin gizli bilgilerin çalındığını yazmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24