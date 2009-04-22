Pentagon: F35 bilgileri çalınmadı

Hacker'lar F35 projesinin bilgilerini çaldı

Projenin ana üretici şirketi Lockheed Martin yetkilileri de, Wall Street Journal gazetesinde çıkan haberin doğru olmadığını belirttiler.Wall Street Journal gazetesi, ABD'nin şimdiye kadar üstlendiği ve Türkiye'nin de ortak olduğu, en pahalı silah programı olan F-35 projesine ilişkin gizli bilgilerin çalındığını yazmıştı.