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Dünya
Deutsche Welle

Pentagon: El Bağdadi’nin öldürüldüğünü doğrulayan bir veri yok

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi’nin Rusya’nın hava saldırısı sonucunda öldürüldüğünü teyit edecek bir bilgiye sahip olmadıklarını açıkladı.

16 Haziran 2017 20:27

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Deniz Albay Jeff Davis "Bu haberleri doğrulayan bir bilgiye sahip değiliz” dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı El Bağdadi'nin 28 Mayıs tarihinde Rakka’nın güney mahallelerindeki bir binaya düzenlenen hava saldırısında ölmüş olabileceğini açıklamış, yapılan açıklamada binada 30'u komutan olmak üzere 300 IŞİD savaşçısının öldürüldüğü ifade edilmişti. Bakanlık IŞİD liderinin ölüp ölmediğinin soruşturulduğunu duyurmuş, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da devlet medyasında çıkan haberlere göre henüz "yüzde yüz doğrulamanın bulunmadığını” kaydetmişti.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başkanlığında toplanan güvenlik konseyine konuyla ilgili bilgi verdiğini duyurdu. Şoygu, toplantıda öldürülenler arasında El Bağdadi'nin de aralarında olduğu IŞİD yönetim kadrosunun bulunduğunu ifade etti.

2014 yılında Musul'da bir camide Irak ve Suriye'de bir hilafet devleti kurduklarını ilan eden IŞİD lideri Ebu Bekir El Bağdadi, 1971 yılında Irak'ın Samarra kentinde doğdu. Bağdat Üniversitesi'nde ilahiyat okudu. 2003 yılında Saddam Hüseyin'in devrilmesinden sonra bir süre, ülkeyi işgal eden ABD'nin Irak'taki bir hapishanesinde kaldı.

Geçen yılın Aralık ayında ABD, El Bağdadi hakkında doğrulanabilir bilgi verenlere 10 ile 25 milyon dolar arası ödül verileceğini açıklamıştı.

©Deutsche Welle Türkçe

AP, DPA, Reuters/ EC, AÜ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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