Pentagon'dan Türkiye ve Kabil Havalimanı açıklaması

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ABD Savunma Bakanlığı(Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Ankara ve Washington yetkililerinin ABD'nin Türkiye'ye Afganistan'da nasıl bir destek vereceğini görüştüklerini ancak hala üzerine çalışılması gerekilen çok detay olduğunu söyledi.

Pentagon'un yayımladığı basın toplantısı dökümüne göre Kirby'e ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bu hafta sonu gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Kabil'deki Havalimanı'nın gündeme gelip gelmediği soruldu.

Kirby, ''Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın Biden-Erdoğan görüşmesi hakkında dediklerini duymuşsunuzdur. Türkiye, havalimanının güvenliğinde liderlik rolü almayı kabul etti. Hala üzerinde anlaşmaya varılması gerekilen detaylar var. Yapılması gereken çok iş var" dedi.

"Türkiye, uluslararası toplum ve ABD'den biraz desteğe ihtiyacı olacağını belirtti" diyen Kirby, "Bu konular üzerine çalışmaya devam ediyoruz ve hafta sonu yapılan görüşme de bu konuyla ilgiliydi" ifadelerini kullandı.

Kirby, "Ne tür bir lojistik destek vereceğimizi belirlemeye çalışıyoruz. Şu an buna verecek kesin bir cevabım yok" diye konuştu.