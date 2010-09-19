-PENTAGON DA YALANLADI WASHINGTON (A.A) - 19.09.2010 - İran'dan sonra ABD Savunma Bakanlığı da 7 Amerikan askerinin İran'ın güneydoğusundaki bir vilayette İranlı muhafızlar tarafından gözaltına alındığı haberini yalanladı. Pentagon sözcüsü, buna ilişkin haberlerin doğru olmadığını belirtti. Afganistan'da görev yapan NATO liderliğindeki güçlerin Amerikalı sözcüsü de kayıp askerleri olmadığını söyledi. İran'da İngilizce yayın yapan resmi Press TV, haberi "temelsiz" olarak nitelendirmişti. Yarıresmi FARS haber ajansının, kaynak belirtmediği haberde ise "Geçenlerde, yedi Amerikan askeri, ülkenin güneydoğusundaki bir vilayette İranlı muhafızlar tarafından gözaltına alındı" denilmişti.