T24 LogoT24 Logo
Dünya

PENTAGON DA YALANLADI WASHINGTON (A.A) 

19 Eylül 2010 20:56

-PENTAGON DA YALANLADI WASHINGTON (A.A) - 19.09.2010 - İran'dan sonra ABD Savunma Bakanlığı da 7 Amerikan askerinin İran'ın güneydoğusundaki bir vilayette İranlı muhafızlar tarafından gözaltına alındığı haberini yalanladı. Pentagon sözcüsü, buna ilişkin haberlerin doğru olmadığını belirtti. Afganistan'da görev yapan NATO liderliğindeki güçlerin Amerikalı sözcüsü de kayıp askerleri olmadığını söyledi. İran'da İngilizce yayın yapan resmi Press TV, haberi "temelsiz" olarak nitelendirmişti. Yarıresmi FARS haber ajansının, kaynak belirtmediği haberde ise "Geçenlerde, yedi Amerikan askeri, ülkenin güneydoğusundaki bir vilayette İranlı muhafızlar tarafından gözaltına alındı" denilmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24