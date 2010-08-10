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Dünya

PENTAGON DA "KEMER SIKACAK" WASHINGTON (A.A)

10 Ağustos 2010 01:56

-PENTAGON DA "KEMER SIKACAK" WASHINGTON (A.A) - 09.08.2010 - ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tasarruf etmek amacıyla Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nı kapatma ve bütçesinin taşeronlara ayrılan kısmından yüzde 10'luk kısıtlamaya gitme kararı aldı. Savunma Bakanı Robert Gates, düzenlediği basın toplantısında, merkezi Virginia'da bulunan ve farklı kuvvet komutanlıklarından gelerek birlikte savaşa gitmeleri istenen askerlerin eğitilip konuşlandırıldığı Joint Forces Command'ı kapatmayı düşündüğünü, çünkü bu birimin yıllık bütçesinin 240 milyon dolar olduğunu kaydetti. Amerikan yönetiminin kararlaştırdığı harcama kısıtlamasına rağmen Pentagon 2011 bütçesi hafif bir artışla 700 milyar doları buldu. Pentagon'un 2001'den beri iki kattan fazla artan bütçesi, Amerikan hükümetinin bütçeden pay alma sırasında birinci sırada yeri alıyor. Dünyadaki savunma harcamalarının tamamının ise yüzde 40'ından fazlasını temsil ediyor.

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