Pentagon: Cerablus'da IŞİD'in olmadığı alanlarda çatışma kabul edilemez

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı sözcüsü Peter Cook dün yaptığı yazılı açıklamada Suriye'de Cerablus'un doğusunda Türk Silahlı Kuvvetleri ve müttefiki olan bazı muhalif gruplarla ile Suriye Demokratik Güçleri'ne bağlı birlikler arasında yaşanan çatışmalardan kaygı duyduklarını bildirdi.

Pentagon sözcüsü, "IŞİD'in olmadığı alanlarda çatışmanın kabul edilemeyeceğini ve derin kaygı yarattığını açıkça belirtmek isteriz" ifadesini kullandı.

Sözcü Cook, "Amerika Birleşik Devletleri bu faaliyetlerde yer almamaktadır, bu çatışmalar ABD güçleri tarafından koordine edilmemekte ve desteklenmemektedir" diye sürdürdü.

Amerikan Savunma Bakanlığı sözcüsü, bölgedeki tüm silahlı güçleri çatışmadan çekilerek iletişim kanallarını işletmeye çağırdı:

Cook, "Dolayısıyla bütün silahlı aktörlere çatışmadan çekilmeleri, çatışmasızlık için gereken önlemleri almaları ve iletişim kanalları açmaları çağrısı yapıyoruz. ABD çatışmasızlığı ve hala ölümcül ve ortak bir tehlike olan IŞİD'e birlikte odaklanmayı mümkün kılmak için aktif çaba içindedir" diye konuştu.

Daha sonra YPG'nin Menbic'e silah ve personel takviyesi yaptığı yolundaki haberler ise Rojava yetkilileri tarafından yalanlanmıştı.