Pentagon, bir ABD askerinin Afganistan kitabının hepsini alarak imha etti

T24 - Pentagon, eski bir ABD askerinin Afganistan hakkında yazdığı kitabın ilk baskısının tamamını satın alıp imha etti.





ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), askeri sırların ortaya çıkmasından korktuğu için, bir askerin Afganistan hakkında yazdığı kitabın ilk baskısının tümünü satın alıp imha etti.



Yarbay Anthony Shaffer'in yazdığı "Operation Dark Heart" adlı kitabın 9500 adet olan ilk baskısı, toplam 250 bin dolar ödenerek piyasaya çıkar çıkmaz hemen satın alındı.



Pentagon, ABD Özel Operasyonlar Komutası, CIA ve Ulusal Güvenlik Kurumu'nun Afganistan'daki gizli operasyonlarının ayrıntılarını içerdiği tahmin edilen 299 sayfalık binlerce kitabı imha etti.



Fox News, kitapta Amerikalı yetkilileri kaygılandıran en önemli bölümlerden birinin de, 11 Eylül saldırılarından aylar önce uçak kaçıranlardan birinin (Muhammed Atta) yetkililerce bir tehdit unsuru olarak teşhis edildiğinin yazılması olduğunu bildirdi.



Shaffer, AB'ye döndükten sonra üstlerinin anılarını yazmasına onay verdiğini, ancak taslağın CIA ve diğer kurumlar tarafından okunmasından sonra kitabın içeriğine karşı çıktıklarını söyledi.

Bu çağda gülünç bir hareket



Afganistan'dayken Bronz Yıldız madalyası alan Shaffer, bu dijital çağda bir hikayeyi duyurmamak için yaklaşık 10 bin kitabı satın almanın gülünç olduğunu söyledi.

İkinci baskı hükümetin istediği gibi olacak



Pentagon kitabın ilk baskının tamamını satın alırken, St. Martin yayınevi, hükümetin istediği değişiklikleri yaparak kitabın ikinci baskısını çıkaracak.