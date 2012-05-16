Pentagon Atılgan için çalışmaya başladı!

ABD ’li bir mühendis, Uzay Yolu filmindeki Atılgan (U.S.S Enterprise) yıldız gemisini gerçeğe dönüştürecek bir proje için kolları sıvadı. ABD Savunma Bakanlığı ise benzer bir projeyi 100 yıl içinde gerçekleştirmeyi planlıyor.

Kendisini Facebook ve Twitter hesaplarında BTE Dan olarak tanıtan sistem ve elektronik mühendisi, bir trilyon bütçe ayrılarak 20 yıl içinde U.S.S Enterprise’ın gerçeğe dönüşebileceğini belirtti.

Mühendisin projesine göre, devasa gemi iyon itiş gücüyle hareket edecek, enerjisini 1.5 GigaWatt güç üreten nükleer reaktörden alacak. Yıldız gemisi Enterprise, Ay’a üç günde, Mars’a ise üç ayda ulaşabilecek. Gemi, yaklaşık 500 metre çapında, manyetik güçle asılı kalan yerçekimi tekerleğine sahip olacak. Bu parça, 2 PRM (devir/dakika) hızla dönecek ve 1G’lik yerçekimi kuvveti oluşturacak. Geminin büyüklüğü, 160 katlı ve 818 metre yüksekliğindeki Burj Dubai'ye yakın olacak.

İnternet sayfası sürekli çöken Dan, “USS Enterprise’ın ilk nesil yıldız gemisi olabileceğini ve bunu 20 yıl içinde gerçekleştirilebileceğini” savunuyor. ABD’li mühendis, projenin gerçeğe dönüştürebilmesi için ABD hükümetinin vergi artırımına ve harcamalarda kesintilere gitmesi gerektiğini savunuyor.

Tek proje bu değil

Dan’in bireysel girişimi biraz hayal ürünü olarak görülse de, benzer bir projeyi ABD Savunma Bakanlığı zaten yürütüyor. Pentagon’un özel araştırma laboratuvarlarını oluşturan DARPA’nın, “100 Yıl Yıldız Gemisi” adlı projesinde, yıldız sistemlerinde yolculuğu mümkün kılacak gerçek bir geminin yol haritası çıkarılıyor.

100 yıl içinde uzayı arşınlayacak bir yıldız gemisi inşa edilmesini öngören projenin başındaki isim, ABD ’nin ilk siyahi kadın astronotu Mae Jemison. Jemison aynı zamanda, 1993 yılında bir Uzay Yolu bölümünde yer alarak bu dizide kamera karşısına çıkan ilk ve tek astronot.

DARPA’nın inşa etmek istediği Gen1 Enterprise yıldız gemisi, uzayda yer alan bir ‘tersanede’ inşa edilecek ve üç görev üstlenecek. Bir uzay istasyonu olarak kullanılacak yıldız gemisi, aynı zamanda bir uzay limanı görevi görecek, ana fonksiyonu ise tabi ki uzayda yolculuk etmesi olacak.

İlk hedefi komşu gezegenler

Maalesef ışık hızında yolculuk etme özelliği bulunmayacak Gen1 Enterprise, ilk olarak Güneş Sistemi’ndeki komşu gezegenlere yolculuk yapacak. İlk adaylar arasında Dünya’ya en yakın bulunan Ay, Venüs, Mars ve belki de Jüpiter’in uydusu Europa bulunuyor.

Universe Today sitesinin haberine göre, Gen1 Enterprise’ın taşıyacağı dev lazer silahı, Ay’ın yüzeyindeki buzul tabakayı parçalayabilecek. Böylece, insanlığın ilk yıldız gemisi adayı, Ay’ın okyanuslarına iniş yapabilecek. Lazere güç sağlamak için, gemide üç ek nükleer reaktör daha bulunacak.

‘Vergileri artırırsak başarabiliriz’

BTE Dan, DARPA’nın projesinin yanında kendisininkinin de son derece ciddi planlara dayandığını savunuyor. Dan, savunma, sağlık ve kamu hizmetleri, konut ve kentsel gelişim, eğitim, enerji ve diğer alanlarda bütçe kesintisine gidilmesini, öte yandan vergilerin artırılması gerektiğini belirtiyor.

Forbes’un en zengin 500 şirket listesindeki bir firmada 30 yıl çalıştığını belirten Dan, “Yıldız Gemisi’nin bütçesini çıkarmak için bu kesintilere gitmek ABD ’yi batırmayacak” dedi.