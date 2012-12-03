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Dünya

Pentagon ajan sayısını artırıyor

Washington Post gazetesi, adını vermediği bir üst düzey ABD yetkilisine dayandırdığı haberinde, ABD askerî yetkililerinin, deniz aşırı ülkelere yüzlerce ek ajan göndereceğini yazdı

03 Aralık 2012 13:08

İstihbarat toplama faaliyetlerini genişletmeyi hedefleyen ABD Savunma Bakanlığı, ajan sayısını artırmak istiyor. Washington Post’un haberine göre, Pentagon, bu konuda CIA’yi geçme amacında.

Washington Post gazetesi, adını vermediği bir üst düzey ABD yetkilisine dayandırdığı haberinde, projenin bir parçası olarak, ABD askerî yetkililerinin, deniz aşırı ülkelere yüzlerce ek ajan göndereceğini yazdı.

Gazete, daha önce Irak ve Afganistan'daki savaşlarla ilgili faaliyetlere odaklanan Savunma İstihbarat Ajansı ‘nda (DIA) revizyon yapılacağını bildirdi.

Planlanan genişleme süreci tamamlandığında, dünya genelinde Savunma İstihbarat Ajansı hesabına çalışan bin 600 civarında “istihbarat toplayıcı” olması bekleniyor.

Bu sayı askerî ataşeleri ve gizli olarak çalışmayan diğer yetkilileri de kapsıyor.

Gazete, Pentagon'un istihbarat önceliklerinin Afrika'daki İslamcı militan gruplar, Kuzey Kore ve İran'dan silah transferleri ve Çin'deki ordu modernizasyonu olduğunu yazdı. (Deutsche Welle Türkçe)

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