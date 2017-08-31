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Dünya
Deutsche Welle

Pentagon: Afganistan'da 11 bin ABD askeri var

Pentagon, Afganistan’daki ABD askeri sayısının daha önce açıklanandan daha yüksek olduğunu duyurdu. Buna göre Afganistan’da 11 bin Amerikan askeri görev yapıyor.

31 Ağustos 2017 15:47

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Afganistan'da görevli asker sayısının daha önce bildirilenden daha yüksek olduğunu açıkladı. Pentagon, Afganistan'da daha önce açıklandığı gibi 8 bin 400 değil, 11 bin Amerikan askeri bulunduğunu bildirdi. Yeni uygulanan sayım yöntemiyle Suriye ve Irak'taki asker sayısının da gözden geçirildiği belirtildi.

Korgeneral Kenneth F. McKenzie, Washington'da düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Afganistan'daki asker sayısının artırılmadığını ancak askerlerin sayısının belirlenme şeklinin değiştirildiğine dikkati çekti. McKenzie, artık kısa süreli görevler için Afganistan'a gönderilen ordu mensuplarının da sayılmaya başlandığını belirtti.

Pentagon Sözcüsü Dana White, konuyla ilgili basın toplantısında, Savunma Bakanı James Mattis'in şeffaflıktan yana olduğunu, bu nedenle de Afganistan'da görev yapan gerçek asker sayısının açıklandığının altını çizdi. Ancak White, geçmişte olduğu gibi önemli ayrıntılar ve bazı süreli görevlere ilişkin bilgilerin kamuya açıklanmayacağını, sadece kapalı oturumlarla Kongre'ye bilgi verileceğini söyledi.

Obama döneminde sayı artırılmıştı

ABD Başkanı Barack Obama'nın görevde olduğu 2016 yılının Kasım ayında, Afganistan'daki Amerikan askerlerinin sayısınının 8 bin 448'e yükseltilmesi onaylanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta açıkladığı yeni Afganistan stratejisinde ülkede görev yapan Amerika askerlerinin sayısının artırılmasına değinmemiş, ancak Mattis'in Genelkurmay Başkanlığı'ndan asker sayısının artırılmasına ilişkin önerilerini sunmasını istemişti. Ancak açıklanan yeni rakamın, Afganistan'da görev yapan askerlere ilişkin planlanan yeni düzenlemeyi içermediği belirtildi. ABD ordusu, 16 yıldan bu yana Afganistan'da Taliban'a karşı mücadele veriyor.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa, JD/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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