Pentagon, Afganistan'dan çekilmeyi hızlandırıyor

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ABD ve NATO'lu müttefiklerinin askerlerini Afganistan'dan planlanandan daha erken çekmeyi planladığı belirtildi.

New York Times'ın haberine göre yeni plan doğrultusunda askerlerin temmuz ayı başı veya ortasında Afganistan'dan ayrılacağı öngörülüyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın çekilmenin tamamlanması için belirlediği tarih 11 Eylül'dü.

ABD, bir süredir çekilmeye hazırlık olarak ülkeden asker ve mühimmat çıkarıyordu.

New York Times, ABD'nin çekilmeyi hızlandırırken hala bölgede çözüme ulaştıramadığı sorunlar olduğuna dikkat çekti. Gazete, buna örnek olarak El Kaide gibi terör örgütleriyle mücadelenin nasıl süreceği olduğunu aktardı. ABD Savunma Bakanlığı, henüz asker konuşlandırmak için çevredeki bir ülke ile anlaşmaya varmadı.

Eski bir Pentagon yetkilisi olan Michèle A. Flournoy, "Güçleri geri çekmek çok hassas bir operasyondur. Birçok riski beraberinde getirir. Son asker uçağa binmeden önce yapılması gereken çok şey var; özellikle geride müttefiklerini bırakıyorsan" değerlendirmesinde bulundu.