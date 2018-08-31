Pentagon: ABD'nin vatan toprakları artık Rusya karşısında korunak değil

ABD'nin hem Kuzey Komutanlığı (NORTHCOM) hem de Kuzey Amerika Hava Sahası Savunma Komutanlığı'nın (NORAD) başında bulunan General Terrence J. O'Shaughnessy, savaş durumunda ülke topraklarının Rus ve Çin silahları karşısında artık korunaklı sığınak durumunda olmadığını belirtti.

The Military Times gazetesine göre 140. Ulusal Muhafız Birliği Konferansı'nda konuşan O'Shaughnessy, büyük güçler arası rekabet çağında bulunduklarını ve bu yüzden ABD anakarasının eskisi gibi tartışmasız şekilde dokunulmaz kalamayacağını söyledi.

Eşdüzeyde hasımların Amerikan savunmasını pek çok sahada denediklerinden ve ABD anakarasını da gözlerine kestirip menzillerine aldıklarından söz eden dört yıldızlı general, şöyle konuştu:

''Değişen bir güvenlik ortamının içinden geçiyoruz. Daha önce etrafımızdaki okyanusların, kuzey ve güneydeki dost devletlerin ülkemizi erişilmez hale getirdiklerini düşünüyorduk, fakat hasımlarımızın gerçekten bize erişebilir ve dokunabilir hale gelmesiyle bu durum değişiyor.''

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in açıkladığı yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi'nin de eşdüzeydeki hasımları Afganistan ya da Irak'raki düşük düzeydeki direnişçi güçlerden daha büyük tehlike addettiğine dikkat çeken The Military Times, Mattis gibi O'Shaughnessy'nin de Rusya ve Çin'i eşdüzey hasım olarak gördüğünü aktardı.

"Vatan savunması kökten yeniden düşünülmeli"

ABD'nin savunma stratejisini tamamen değiştirme çağrısı yapan NORTHCOM ve NORAD komutanı, ''Savunmamız hakkında geçmiştekinden çok farklı şekilde düşünmeliyiz. Bu da demek oluyor ki vatan savunması dediğimizde bunu eşdüzeyde bir hasıma karşı nasıl yapacağımızı temelden yeniden düşünmemiz gerekiyor'' vurgusu yaptı.

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) yeni silahlar karşısında savunmasız kalmamanın yöntemlerini araştırdığını belirten O'Shaughnessy, ''Bunun iyi bir örneği, avcı uçakları F-16'lara yerleştirmek istediğimiz yeni aktif faz dizinli (AESA) radarlar ve bu alanlarda ilerleme kaydediyoruz'' dedi.

The Military Times, AESA'nın, kaçırılan bir yolcu uçağına müdahale etmek gibi geleneksel 'yolunu kesip yakalama' misyonu için değil cruz füzeleri için tasarlandığını kaydetti. Üretici firma Northrop Grumman'e göre AESA radarı çok daha fazla sayıda hedefi saptayıp takip edebiliyor ve bunu daha hızlı ve daha uzun mezilde yapabiliyor. Ayrıca düşman elektronik ortamlarda faaliyet gösteriyor.