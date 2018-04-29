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BBC Türkçe

Pentagon: AA'nın Suriye'nin kuzeyindeki ABD askerlerini gösteren haberini Türkiye'ye şikayet ettik

ABD Savunma Bakanlığı, AA'nın Suriye'nin kuzeyindeki ABD askeri varlığıyla ilgili bu hafta içinde yayınladığı habere tepki gösterdi. Pentagon açıklamasında, haritayla birlikte ve hem Türkçe hem İngilizce yayınlanan bu haberin "ABD askerlerini tehlikeye at

29 Nisan 2018 20:30

ABD Savunma Bakanlığı, Anadolu Ajansı'nın (AA) Suriye'nin kuzeyindeki ABD üslerinin yerlerini gösteren haberinin askerlerini tehlikeye attığını ve Türkiye'ye bu konuda şikayette bulunulduğunu açıkladı.

Pentagon Sözcüsü Eric Pahon, "Hassas askeri bilgilerin kamuoyuyla paylaşılması, Koalisyon güçlerini gereksiz bir riskle karşı karşıya bırakmakta ve IŞİD'i (Irak Şam İslam Devleti) yenmek için süregelen operasyonlarda kesintilere neden olma potansiyeli taşımaktadır" dedi ve şunları ekledi:

"Her ne kadar bu habere katkıda bulunan kaynakları bağımsız olarak tespit edemesek de bir NATO müttefikinin yetkililerinin böylesine hassas bilgileri vererek kasten güçlerimizi tehlikeye atması halinde bundan çok büyük endişe duyarız."

Pahon, ABD'nin konuyla ilgili Türkiye devletine resmen şikayette bulunduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı, Suriye'nin kuzeyindeki ABD askerlerinin ve üslerinin yeri olduğunu söylediği bir haber yayınladı. Pazartesi günü Türkçe, Salı günü de İngilizce yayınlanan haberde ABD operasyonlarının detaylarının yanı sıra bir de harita yer alıyor.

ABD, Suriye'de IŞİD'le mücadele stratejisi kapsamında, Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) silahlı kanadı Halk Savunma Birlikleri'ne (YPG) yönelik silah yardımı ve askeri danışmanlık desteği veriyor. Ancak ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde kaç askeri bulunduğu ve nerelerde konuşlu olduğuna dair bilgiler kamuyoyla paylaşılmıyor.

AA'nın haberinde, ABD'nin PYD kontrolü altındaki bölgede iki hava üssü ve sekiz adet askeri operasyonel noktaya sahip olduğu belirtiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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