-PENTAGON 8,7 MİLYARIN HESABINI VEREMİYOR BAĞDAT (A.A) - 28.07.2010 - ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), işgalden sonra Irak'ın imarı ve insani ihtiyaçlar için ayrılan paranın yüzde 96'sının hesabını veremediği bildirildi. Irak'ın İmarı İçin ABD Özel Başmüfettişliği (SIGIR) denetçisinin raporunda, Irak'ın petrol ve gaz gelirlerinden elde edilen ve nereye gittiği bilinmeyen paranın miktarının, 9,1 milyar doların yüzde 96'sına tekabül eden 8,7 milyar dolar olduğu belirtildi. Söz konusu para, Irak Kalkınma Fonu'ndan (DFI) Pentagon'a transfer edilmişti. DFI, işgalden sonra ülkenin yönetimini ele alan Geçici Koalisyon Yönetimi tarafından kurulmuştu. DFI'nin, petrol, petrol ürünleri ve doğal gaz satışından elde edilen gelirin yanı sıra, Iraklı yetkililerin dondurulan mal varlıkları ve BM gıda karşılığı petrol programının artan fonlarını toplayıp, Iraklıların yararı için harcaması amaçlanmıştı. SIGIR'in raporunda, "Savunma Bakanlığı'nın mali ve idari kontrollerindeki zayıflığın, Irak'ın imarı için DFI fonlarından aldığı 9,1 milyarın 8,7 milyarına yeterince açıklama getirememesine yol açtığı" belirtildi. Irak hükümeti 2007 sonunda Pentagon'dan DFI fonlarının kendilerine devrini talep etmişti, ancak müfettişler, fonları hala elinde tutan ve bazen de harcayan Savunma Bakanlığı kuruluşları olduğunu saptadı. Raporda, kontrol eksikliğinin "fonları uygunsuz kullanıma ve saptanamayan kayıplara açık hale getirdiği" belirtildi. Irak, savaşın yıktığı altyapısını tamamlamak ve konut açığını kapamak için petrol gelirlerine bağımlı. Federal bütçe gelirlerinin yüzde 95'i petrolden sağlanıyor. Irak halkı, işgalden 7 yıl sonra hala elektrik sıkıntısı ve diğer bazı temel hizmetlerin yokluğundan yakınıyor.