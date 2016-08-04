Pentagon: 33 askeri personel Zika virüsüne yakalandı

Pentagon, 33 ABD askeri personelinin Zika vürüsüne maruz kaldığını açıkladı. Virüs bulaşan personel arasında bir de hamile kadın bulunuyor.



Pentagon sözcüsü Havacı Binbaşı Ben Sakrisson yaptığı açıklamada, personelin ABD’nin dışında virüse maruz kaldıklarını ancak bunun tam olarak nerede gerçekleştiğini söylemenin zor olduğunu belirtti. Sakrisson, personelin hangi ülkelerde görev yaptığını açıklamadı.



Sakrisson ayrıca, Pentagon’un, Zika virüsünün yaygın olduğu bölgelerde görev yapan personelini önlem almaları konusunda bilgilendirdiğini, hamile olanlara ise yer değiştirme şansı tanındığını söyledi.



Floridalı yetkililer geçtiğimiz hafta, Zika virüsünün, ABD’de ilk defa Miami bölgesinde yayıldığına dair bulgular edindiklerini açıklamıştı.



Zika virüsü ilk olarak geçtiğimiz yıl Brezilya’da tespit edilmişti.



ABD sağlık yetkilileri virüsün hamile kadınlarda mikrosefaliye (bebekte baş ve beyinin anormal derecede küçük olması hali) sebep olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Mikrosefali, gelişim bozukluklarına yol açıyor.



