ABD: Pensilvanya'da yaşayan beyefendiyi unutun

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Marie Harf, "Türk halkın seçimlere katılımından dolayı kutluyoruz" dedi. Günlük basın brifinginde soruları yanıtlayan Harf, Fethullah Gülen'le ilgili bir soruya ise "Pensilvanya'da yaşayan beyefendiyi unutun" yanıtını verdi.

Marie Harf, "Türk halkını seçimlere katılımından dolayı kutluyoruz" dedi.

Harf, günlük basın brifinginde, Türkiye'deki yerel seçimlerle ilgili soruları da yanıtladı.

Yerel seçimleri takip ettiklerini, kesin sonuçların henüz açıklanmandığını belirten Harf, "Açıkcası Türk halkını seçimlere katılımından dolayı kutluyoruz" diyerek, konuyla ilgili daha fazla yorumda veya analizde bulunmayacağını bildirdi.

Harf, "seçimlerde hile olduğuna yönelik bazı haberlerin bulunduğunun" sorulması üzerine, "bu tür haberleri gördüklerini, dünyadaki diğer seçimlerde de belirttikleri gibi, yetkililerin, seçimlerle ilgili inanılırlılığı olan her türlü usulsüzlük iddialarını araştırması çağrısında bulunduklarını" vurguladı.

Bir gazetecinin "Seçimlerden sonra Erdoğan zafer konuşmasında birkaç keç Pensilvanya'dan bahsetti. Bu tabi ki orada bir vaizin olmasından dolayıydı. ABD'nin ve hatta Batı'nın genel olarak Türkiye konusunda, Erdoğan'dan ziyade Fethullah Gülen'in çizgisinde yer aldığına yönelik birçok söylenti vardı ve ABD'nin Twitter, yolsuzluk ve Erdoğan'ın diğer konulardaki idaresine yönelik eleştirilerinin dozunu arttırması bundan dolayıydı" yorumu üzerine Harf, şunları kaydetti:

"Bu saçma. Bu beyefendi Pensilvanya'da yaşıyor olsun ya da olmasın, Türk hükümetinin Twitter'ı yasaklaması hala doğru değil. Türk hükümetinin kendileriyle aynı şekilde düşünmeyenler üzerinde baskı uygulaması hala doğru değil. Bu tür şeylerin, bir Türk vatandaşının Pensilvanya kırsalında yaşamasıyla bir ilgisi yok."

Harf, "Örneğin, Türkiye-İsrail ilişkisinden yana olduğu belirtilen Fethullah Gülen'le daha çok aynı pozisyonda değil misiniz?" şeklindeki soru üzerine şunları söyledi:

"Hayır. Türkiye bir NATO müttefiki. Bu noktada açık olalım. Türkiye yakın bir NATO müttefiki. Her zaman her konuda anlaşamayabiliyoruz ama biz hiçbir zaman herkesle her konuda anlaşmıyoruz. Bu nedenle Pensilvanya'da yaşayan beyefendiyi unutun. Türk hükümetiyle ikili bir ittifaka sahibiz. Anlaşmazlığa düştüğümüz zaman bunu ifade ederiz. Aynı fikirde olduğumuz zaman da bunu dile getiririz. Hükümetleriyle ilgili kararlar vermek kesinlikle Türk halkına bağlı. Bu bize bağlı değil. Bunun üzerinde bizim herhangi bir etkimiz olduğuna yönelik her türlü haberler aptalca" değerlendirmesinde bulundu.