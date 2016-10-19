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Dünya

Pensilvanya Belediye Başkanı istifa etti

"Yaptığım paylaşımdan ötürü pişman değilim"

19 Ekim 2016 17:59

Türkiye'de Fethullah Gülen ismiyle özdeşleşen Pensilvanya'nın belediye başkanı Charles Wasko, Facebook adresinden ABD Başkanı Barack Obama ve ailesine hakaret içeren maymun fotoğrafı paylaşımı sonrası istifa etti. İstifası, Belediye Meclisi tarafından kabul edildi.

The Washington Post'un haberine göre, "Beyaz Saray'dan taşınma günü nihayet geldi" yazısıyla bir el arabasına bindirilmiş orangutan ve yavrularının olduğu fotoğrafı paylaşan Wasko tepki çekmişti.

Demoktatlar'dan Shawn Mauck konuyla ilgili "Bence Başkan Wasko büyük bir fırsatı kaçırdı. Çıkıp özür dileyebilirdi ve bu ileriye dönük bir işaret olurdu" dedi.

Wasko ise kendisini bir cadı avı organizasyonunun kurbanı olarak nitelendirdi. Fakat verdiği bir röportajda "Irkçı söylemler olduğunu kabul etsem de insanların beni nasıl yaftaladığı zerre kadar umrumda değil" demişti. Ayrıca bu paylaşımından dolayı hiç pişmanlık yaşamadığını da sözlerine eklemişti. 

 

 

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