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Spor

PENNY TAYLOR SÖZLEŞMESİNİ UZATTI İSTANBUL (A.A)

29 Nisan 2011 18:53

-PENNY TAYLOR SÖZLEŞMESİNİ UZATTI İSTANBUL (A.A) - 29.04.2011 - Fenerbahçe kadın Basketbol Takımı, Avustralyalı oyuncusu Penny Taylor ile sözleşmesini 1 yıl uzattı.  Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde 2010-2011 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan sarı-lacivertli takımın oyuncusu Taylor ile yapılan görüşmelerin ardından, sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığı bildirildi. Geçen yıl da Fenerbahçe forması giyen Taylor, bu sezon hakkında hatalı doping kararı verilen ABD'li oyuncu Diana Taurasi'nın gitmesinin ardından takımda yer almamıştı. 

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