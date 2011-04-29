-PENNY TAYLOR SÖZLEŞMESİNİ UZATTI İSTANBUL (A.A) - 29.04.2011 - Fenerbahçe kadın Basketbol Takımı, Avustralyalı oyuncusu Penny Taylor ile sözleşmesini 1 yıl uzattı. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde 2010-2011 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan sarı-lacivertli takımın oyuncusu Taylor ile yapılan görüşmelerin ardından, sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığı bildirildi. Geçen yıl da Fenerbahçe forması giyen Taylor, bu sezon hakkında hatalı doping kararı verilen ABD'li oyuncu Diana Taurasi'nın gitmesinin ardından takımda yer almamıştı.