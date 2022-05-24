Penisini 1 milyon dolara sigortalatan porno yıldızından itiraf!

Penisini 1 milyon dolara sigortalatan porno yıldızı Keiran Lee, bir erkeğin porno sektöründe çalışabilmesi için büyük penise sahip olması gerektiğini söyledi.

Yetişkin filmlerdeki ile günlük hayattaki seksin çok farklı olduğunu söyleyen Lee, "Evde seks yaparken sadece partneriniz üzerindesinizdir. Sette yaparken is sanki yoga yapıyorsunuz! Çünkü kamera görülmesi gereken her şeyi açıya almak zorunda" dedi.

GBN kanalına konuk olan Lee, birçok porno yıldızının da penis boyunu takıntı haline getirdiğini ve kendisine, "Nasıl senin kadar büyük olabiliriz" diye sorduğunu belirtti.

Porno yıldızı, Los Angeles'ta tanıdığı birçok insanın penis büyütme operasyonu geçirdiğini de ifade etti.

Çok iyi bir aktör olmadığını ve porno sektöründe penis boyu sayesinde bulunduğunu söyleyen Lee, "Tahminen kamera karşısında gördüğünüz en kötü havuz temizleyicisi veya kuryeyimdir, ancak iş görüyorum" diye konuştu.