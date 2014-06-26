Penisi kesilen hasta doktora dava açtı

Almanya'da bir hastanın, doktorunun sürekli ereksiyon sorununu geç görmesi nedeniyle penisinin bir bölümünün kesilmesine neden olduğunu öne sürerek aleyhine açtığı tazminat davası, Münih'teki Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde başladı.

Ahmet İncel’in DHA’da yer alan haberine göre, çok acı çektiği sürekli ereksiyon sorunu nedeniyle penisinin bir bölümünü kaybeden 34 yaşındaki davacı, doktoru aleyhine 500 bin Euro tutarında tazminat davası açtı.

Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde açılan davada hasta, kesilen penisi nedeniyle çalışamaz ve kısır hale geldiğini öne sürdü. Davacı, doktorunu iltihapla başlayan acı verici sürekli ereksiyon sorununu görememekle suçladığı dava dilekçesinde, "Zamanında müdahale edilse, penisimin bir bölümünün kesilmesi önlenebilirdi" dedi.

Davanın ilk görüldüğü Traunstein Mahkemesi, olayda herhangi bir doktor hatası olmadığına karar verip davayı reddetmişti. Dava, şimdi Münih'teki üst mahkeme Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde tekrar ele alınıyor.