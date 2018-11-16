Penise benzetilen baykuş heykeli alay konusu oldu

Sırbistan'ın yaklaşık 50 bin kişilik bir şehrinde yeni dikilen baykuş heykeli penise benzetilince alay konusu oldu.

2,4 metre yüksekliğindeki pişmiş kilden yapılan heykel, dünyanın en büyük kulaklı orman baykuşu nüfusuna sahip olan kentin kuş gözlem merkezi olması onuruna dikilmişti. Ancak ülkenin kuzeyindeki Kikinda şehrinde yer alan heykel kimileri tarafından "müstehcen" bulundu.

Kentin heykeli kutlamak adına açılan Facebook sayfasına onlarca alaycı yorum yapıldı.

Yorumlar

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Bu harika" diye yazdı; "Sadece bana neyi hatırlattığını bulamıyorum." Başka bir kişi ise, "Baykuşları ve bu kenti çok seviyorum ancak bu heykel tamamen başarısızlık ürünü" dedi.

Heykel nedeniyle kızgın olanlar ve heykelin kent için bir "utanç kaynağı" olduğunu söyleyenler de vardı.

Başka bir kişi, "Şimdi herkes bizimle dalga geçecek" diye yazdı.

Heykeltraş Jovan Blat, Sırbistan merkezli Vecernje Novosti gazetesine yaptığı açıklamada, eleştiriler nedeniyle yeni bir heykel yapmaya hazır olduğunu söyledi.

"Heykelin bir baykuşun kopyası olması beklenmiyordu, bunun yerine uzun, boruya benzeyen gövdeye sahip olması bekleniyordu" dedi.

Blat, "teknik anlamda sıkıntılar" yaşamış olabileceğini söyledi, ancak "Herkesin modern sanattan anlamadığı açık" dedi.