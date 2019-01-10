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Dünya

"Penis ceket" sosyal medyada tartışma konusu oldu

Avustalya'da sosyal medya gündemi olan resim kısa süre dünyanın her yerinden kullanıcıların dikkatini çekti

10 Ocak 2019 18:10

Avustralya'nın Channel 9 televizyon kanalının sunucularından  Samantha Heathwood'un kıyafeti sosyal medyada tartışma konusu oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı Heathwood'un kıyafetinin boyun kısmını bir penise benzetti.

Avustalya'da sosyal medya gündemi olan resim kısa süre dünyanın her yerinden kullanıcıların dikkatini çekti. 

Kısa süre sonra bu ceketin ilk defa televizyona çıkmadığı fark edildi. Bir sosyal madyas sayfası iki fotoğrafı yan yana koyup paylaştı. Bir sosyal medya kullanıcısı resmi alıntılayıp "Penis ceket yaşıyor" yazdı.

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