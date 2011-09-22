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Dünya

Penguenler akraba evliliği yapmıyor CHICAGO (A.A)

22 Eylül 2011 15:51

-Penguenler akraba evliliği yapmıyor CHICAGO (A.A) - 22.09.2011 - ABD'nin Chicago Üniversitesi'nce yapılan araştırmada, penguenlerin eş seçerken "yakın akrabayı tanıdıkları ve tanıdıkları bu eş adaylarıyla çiftleşmediklerini" ortaya koydu. Kamu Bilim Kütüphanesi yayın organı "PLoS ONE"da yayınlanan araştırmaya göre, Güney Amerika'da Peru-Şili kıyılarına yakın alanlarda yaşayan "Humboldt" penguenlerinin yuva yapma ve gıda bulmada büyük işe yarayan koku alma duyularının eş bulma sırasında da "yakın akraba" kuşları tanıdıkları ve bunlarla çiftleşmedikleri belirlendi. Araştırmayı yürüten biyoloji-ruhbilim uzmanı Jill Mateo ile Mateo'nun Chicago Üniversitesi biyoloji bölümü mezunu öğrencisi Heather Coffin'in bu öncü araştırmasında önemli keşif yapılırken penguenlerin koku ile yakın akrabayı nasıl tanıdıkları bulunamadı. Araştırmanın başkanı Mateo, penguenlerde ve milyonlarca diğer canlıda koku alma mekanizmasının derin ve büyük araştırmalara açık olduğuna işaret etti. Brookfield Hayvanat Bahçesini yöneten uzmanlardan Dr. Jason Watters da penguen yuvaları ve çevresinde eş seçim sistemini yakından inceledi. Humboldt penguenlerinin adını aldığı bilimadamı, 1769-1959 yılları arasında yaşayan Prusyalı doğa bilimleri araştırmacısı kaşif Baron Alexander von Humboldt.

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