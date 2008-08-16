Penguendi, şövalye oldu

KURMAY ALBAY PENGUENİN ŞÖVALYELİK TÖRENİ BÖYLE GEÇTİ

Norveç Kraliyet Ailesi'ni korumakla görevli olan Kraliyet Muhafızları'nın, Edingburgh hayvanat bahçesindeki penguenlere olan ilgisi 1972 yılında, bu alayın, Edinburg Askeri Bando Gösterisi'ne katılmak üzere bu kente gelmesine uzanıyor.O tarihte muhafızların başında bulunan Teğmen Nils Olav, hayvanat bahçesindeki bir pengueni çok sevmiş ve onu kendi birliklerinin maskotu ilan etmişti. Gösteri için Edinburgh'a hergelişlerinde birlikten özel ilgi gören o penguen, daha sonra Norveç Kraliyet Muhafızları'nın fahri üyesi olmuştu. İlk penguenin ölümünün ardından, onun soyundan gelen ikinci bir penguen daha törenle fahri üye yapılmıştı.Dün yine bando gösterisi için Edinburgh'a gelen Norveç Kraliyet Muhafızları, bu kez işi biraz daha ileri götürüp, ilk penguenin üçüncü neslinden olan bir pengueni şövalye ilan etti. Teğmen Nils Olav'ın ismiyle anılan bu penguene 2005 yılında, birlik tarafından 'fahri kurmay albay' rütbesi verilmişti.Dünkü törende muhafızların önünden başı dik bir asker edasıyla geçen penguen Nils, dili olsa neredeyse 'Merhaba asker' diyecek kadar otoriter görünüyordu. Normal şövalyelik törenlerindeki gibi kılıçla omzunda istavroz çıkarılarak kutsanan ve alkışlar arasında şövalye ilan edilen penguen Nils, sağ yüzgecinin üzerindeki şövalyelik nişanını da 'gururla' taşıdı.