-Penetta, Tantavi'den yardım istedi KAHİRE (A.A) - 31.01.2012 - Mısır'da askeri polisin geçen ay dış yardım aldıkları belirtilen 17 sivil toplum kuruluşuna yaptığı baskının ardından, bu kuruluşlarda çalışan bazı ABD ve Avrupa vatandaşlarına koyduğu, yargılanma sonuçlanıncaya kadar Mısır dışına çıkış yasağı, 3 Amerikan vatandaşının ABD'nin Kahire Büyükelçiliğine sığınması ile yeni bir boyut kazandı. Geçen hafta toplam 6 ABD ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerin vatandaşlarına Mısır dışına çıkış yasağı konulmasından sonra Uluslararası Cumhuriyetçi Enstitüsü Mısır Başkanı Sam La Hood ve Obama Kabinesi'nin tek Cumhuriyetçi Bakanı olan Ulaştırma Bakanı Ray La Hood'un oğlunun da aralarında bulunduğu 3 Amerikalı, ABD'nin Kahire Büyükelçiliğine sığındı. Amerikalı yetkililer, olayın kanuni boyutunu etkileme gibi bir amaçlarının bulunmadığını, fakat gelişen durumdan endişe duyan vatandaşlarının, elçilik yerleşkesinde kalmalarına son çare olarak izin verildiğini açıkladılar. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Victoria Nuland, bazı ABD vatandaşlarının Kahire'deki büyükelçiliğe sığındığını doğruladı. Sam La Hood ile diğer ABD vatandaşları, Kahire Mahkemesi tarafından açılan, kayıtlı olmayan bir kuruluşu organize etmek ve yabancı yardım almakla suçlandıkları davayı kaybettiler. Adli kaynaklar, Hood ve diğer Amerikalıların 5 yıl hapis cezası alabileceklerini ileri sürüyorlar. Mısırlı yetkililer, konuyla ilgili henüz resmi açıklama yapmaktan kaçınıyorlar. Bazı Mısır gazeteleri, ABD Savunma Bakanı Leon Penetta'nın Mısır Yüksek Askeri Konsey Başkanı Mareşal Hüseyin Tantavi'yi arayarak 25 Ocak Devrimi ile Halk Meclisi'nin açılışından dolayı Mısır'ı kutladığını, bu arada da haklarında seyahat yasağı bulunan ABD vatandaşları için ricada bulunduğunu ileri sürdüler. Penatta, Mısır'da tutuklanan ABD vatandaşı İsrailli İlan Grapel için de Mısır makamlarından benzer bir ricada bulunmuştu. Mısır'da çoğu yabancı kökenli 17 sivil toplum kuruluşuna askeri polis tarafından baskın yapılmış ve bu kuruluşların özellikle dış yardım raporları inceleme altına alınmıştı. Mısır askeri yetkilileri, bu kuruluşların ülkede izinsiz faaliyet gösterdiğini savunuyor. Mısır ordusu, 25 Ocak Devrimi'nin ardından iş başına gelen Yüksek Askeri Konsey'e karşı ülke genelinde zaman zaman düzenlenen protesto gösterilerinin ve güvenlik güçleri ile yaşanan çatışmaların dış kaynaklı olduğunu ileri sürüyor.