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Dünya

PENELOPE CRUZ ANNE OLDU MADRİD (A.A)

26 Ocak 2011 13:42

-PENELOPE CRUZ ANNE OLDU MADRİD (A.A) - 26.01.2011 - İspanyol film yıldızı Penelope Cruz (36) anne oldu. Cruz'un ve geçen yaz Bahama Adaları'nda evlendiği, kendisi gibi oyuncu olan eşi Javier Bardem'in (41) ailelerine yakın kaynaklar, El Pais gazetesine yaptıkları açıklamada, çiftin ilk çocuklarının dünyaya geldiğini söylediler.  Her ikisi de Oscar ödüllü oyuncuların çocuğunun kız mı yoksa erkek mi olduğu konusunda ise bilgi verilmedi.  Bardem'in doğum sırasında eşinin yanında olduğu belirtildi. Bardem, Coen Kardeşler'in "No Country for Old Men" filmiyle 2008 yılında en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında, Cruz da Woody Allen'ın "Vicky, Cristina, Barcelona" filmindeki performansıyla Oscar almıştı. Javier Bardem, bu yıl da Alejandro Gonzalez Inarritu'nun "Biutiful" filmindeki oyunculuğuyla Oscar'a aday gösterildi.

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