Pendik'teki lisede nişanlısını rehin alan zanlı teslim oldu

Pendik'te bir kişi lisede çalışan nişanlısını silahla rehin aldı. Özel harekat polisleri liseye geldi. Özel harekat polislerinin yanı sıra Müzakere Timleri devreye girdi. Zanlı bir süre sonra teslim oldu.

Olay saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Uzman erbaş olarak görev yapan Umut K. birliğinden kaçtığını söyleyerek, aralarında kısa bir süredir sorun olduğunu iddia ettiği isminin Hümeyda olduğu belirtilen nişanlısını rehin aldı. Olay yerine Özel Harekat ekipleri sevk edildi. Özel harekat polislerinin yanı sıra Müzakere Timleri de devreye girdi.

Öte yandan olay yerine özel harekat polisleri de gelirken, okuda öğrenci olmadığı öğrenildi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle dendi:

"Pendik ilçemiz Melek Aknil Meslek lisesinde meydana gelen rehin alma olayı ile ilgili olarak öncelikle müzakere ekiplerimiz olay yerine intikal etmiş ve müzakerelere başlamışlardır. Ayrıca yeterli sayıda polis gücü sevkedilerek gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır."